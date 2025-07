Guto Miguel enfrenta o algoz do irmão na rodada de quinta-feira do Brasil Tennis Classic

A rodada desta quinta-feira no Clube Pinheiros definirá as quartas de final do Brasil Tennis Classic - ITF M25, que possui premiação total de US$ 30 mil (R$ 165 mil) e oferece 25 pontos ao campeão. As partidas começarão às 10h (de Brasília).

No total, 13 brasileiros buscam uma vaga entre os oito finalistas. Entre eles, Guto Miguel, que nesta quinta-feira enfrenta o algoz do irmão, Luis Felipe Miguel. O mexicano Alex Hernandez venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Os irmãos Miguel também realizaram o sonho de jogar juntos um torneio profissional e estrearam nas duplas com vitória sobre a parceria formada por Ryan Char e Tomas Macedo, convidados do clube, por 6/1 e 6/4. Os dois agora disputam vaga na semifinal de duplas contra os mexicanos Hernandez e Valdez.

"Não gostei de jogar com meu irmão, ele só dá bronca", brincou Guto. O irmão mais velho assumiu a postura e explicou: "às vezes ele brinca, se distrai, eu tenho que chamar a atenção, é meu papel de irmão mais velho, puxar a orelha. Mas vamos falar sério? Foi muito legal estar junto com o 'Gutinho' nesse torneio, muito bom mesmo, uma experiência incrível".

Para Guto, o importante é ter saído com a vitória e continuar na competição. "Pode ter certeza de que vamos dar tudo dentro de quadra pra chegar o mais longe possível", concluiu Guto.

Encerrando a rodada desta quarta, Nicolas Oliveira derrotou o juvenil que treina na Espanha há três anos, Kiko Damorin, por 7/5 e 6/4, e nesta quinta, encara o mexicano Luis Valdes.

"Não conheço o Valdes, sei que está no universitário também, mas nunca joguei contra. Acho que vai ser um jogo bem duro. De qualquer forma, estou bem feliz porque furei o qualifying aqui e consegui vencer esse jogo de hoje", falou Oliveira, que administrou bem a partida com grande torcida contra.