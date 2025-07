Guilherme tem lesão constatada e desfalca Santos contra o Sport

Nesta quinta-feira, o Santos informou que Guilherme sofreu uma lesão no corto-contusa no tornozelo direito. Desta forma, o atacante vira desfalque do Peixe contra o Sport.

O jogador de 30 anos havia deixado a partida contra o Internacional, ocorrida na última quarta, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muitas dores no pé direito.

Guilherme recebeu forte chegada do zagueiro Vitão com cerca de 11 minutos do primeiro tempo. O camisa 11, então, foi atendido no gramado e até tentou voltar, mas não conseguiu permanecer e acabou sendo substituído por Barreal.

Por meio de nota oficial, o Alvinegro Praiano confirmou a lesão do atleta e reforçou que o mesmo virou baixa para o técnico Cléber Xavier na próxima rodada do Brasileirão.

"Com uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, o atacante Guilherme foi reavaliado nesta quinta-feira (24) e já iniciou o tratamento no Departamento Médico do Santos FC. O atleta não fica à disposição do técnico Cleber Xavier para a partida contra o Sport, em Recife", declarou o Peixe.

Com o resultado negativo diante do Colorado, o Peixe permaneceu com 14 pontos, na 17ª colocação da tabela. Em busca de deixar a zona do rebaixamento, a equipe encara os pernambucanos neste sábado, às 18h30 (de Brasília), fora de casa.