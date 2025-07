Guarani acusa Anápolis de atuar com 12 jogadores e pede anulação do jogo pela Série C

O Guarani protocolou nesta quarta-feira (23) um pedido formal de impugnação da partida contra o Anápolis, válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A solicitação foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com base em uma denúncia grave: segundo o clube campineiro, o adversário atuou com 12 jogadores em campo durante cerca de três minutos do segundo tempo.

O jogo, disputado na última segunda-feira no Estádio Jonas Ferreira Alves Duarte, em Goiás, terminou com vitória do Anápolis por 2 a 0, com gols de Carlos Eduardo e André Henrique ainda na etapa inicial, quando havia igualdade numérica . Com o resultado, o Guarani perdeu a chance de entrar no G8 e permaneceu na 12ª colocação da tabela, com 16 pontos. Já o time goiano, que ocupava a lanterna da competição antes da bola rolar, ganhou três posições e passou a somar 13 pontos.

Em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva, a defesa do Guarani afirmou que a infração ocorreu no momento em que o Anápolis realizava uma substituição. O jogador que deveria sair de campo permaneceu em ação por mais três minutos, e durante esse período, o time goiano atuou com 12 atletas. Mais do que isso: o jogador em questão participou ativamente da partida.

O Guarani alega que houve negligência na condução do jogo, já que a equipe de arbitragem permitiu o reinício da partida sem assegurar que o atleta substituído deixasse o campo.

Conforme prevê o § 1º do Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, situações que envolvem erro de direito ? quando a arbitragem viola regras básicas do jogo e influencia diretamente no resultado ? podem resultar na anulação da partida. O Guarani, amparado nesse argumento, solicita que o jogo contra o Anápolis seja desconsiderado e uma nova data seja marcada para a realização do confronto.

Enquanto aguarda uma posição oficial do STJD, o time dirigido por Marcelo Fernandes mantém o foco na sequência da competição. O próximo compromisso do Bugre será neste sábado (26), às 17h (de Brasília), contra o Náutico, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 14ª rodada da Série C. O Anápolis, por sua vez, encara o Figueirense no domingo (27), às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli.

A CBF e o STJD ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, mas a expectativa é de que haja uma manifestação preliminar nos próximos dias.