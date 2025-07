Grêmio se reapresenta após eliminação e inicia preparação para encarar o Palmeiras

O Grêmio voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, menos de 24 horas após a eliminação nos playoffs da Copa Sul-Americana. Com foco total na sequência do Campeonato Brasileiro, o elenco iniciou a preparação para o confronto com o Palmeiras, marcado para sábado (27), às 21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada da competição.

Na noite de quarta-feira, o Tricolor empatou com o Alianza Lima na Arena por 1 a 1 e se despediu da Sul-Americana. Gustavo Martins marcou para o Grêmio, enquanto Barcos, ex-atacante do clube, decretou a igualdade nos acréscimos, garantindo a classificação peruana com um placar agregado de 3 a 1.

Seguindo a rotina estabelecida pela comissão técnica, os atletas que atuaram por mais de 60 minutos no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima realizaram um trabalho de recuperação física na academia. Os demais jogadores foram ao gramado e participaram de uma série de atividades técnicas e físicas.

No campo 2, o preparador físico Flávio de Oliveira comandou circuitos com corrida, alongamento, saltos e exercícios para os membros inferiores. Depois, o grupo avançou para um trabalho com ênfase em dribles, posse de bola, passes e finalizações.

Na segunda parte da tarde, já no campo 1, Mano Menezes comandou uma atividade técnica em espaço reduzido, com foco em agilidade, tomada de decisão e marcação. A sessão foi encerrada com uma dinâmica por setores, na qual o ataque precisava furar a linha defensiva e finalizar, enquanto a defesa deveria iniciar a construção ofensiva após recuperar a posse.

A equipe volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã, antes de embarcar rumo a São Paulo no período da tarde.

Situação no Brasileirão

Sem vencer há quatro jogos na competição, o Grêmio ocupa a 13ª colocação com 17 pontos. A última vitória foi na final da Recopa Gaúcha, contra o São José, no início de julho. Mano Menezes segue sem contar com Monsalve, João Pedro e Rodrigo Ely, todos entregues ao departamento médico.

Já o Palmeiras, terceiro colocado com 29 pontos, vive momento positivo e vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira, no entanto, tem desfalques importantes para o confronto, como Murilo, Allan e Bruno Rodrigues. Piquerez é dúvida, enquanto Bruno Fuchs retorna após suspensão.