Gilbert Durinho define alvo e projeta prazo para retorno ao UFC

Após quatro derrotas consecutivas, Gilbert 'Durinho' Burns já tem um alvo definido para tentar reencontrar o caminho das vitórias no UFC. O brasileiro revelou o desejo de enfrentar Daniel Rodriguez em seu retorno ao octógono, previsto para dezembro ou janeiro, a depender de sua recuperação física.

'D-Rod' vive um bom momento na organização, com três vitórias seguidas, incluindo uma decisão sobre Kevin Holland no UFC 318, no último sábado (19). A sequência positiva do americano chamou a atenção do ex-desafiante ao título dos meio-médios (77 kg), que vê no confronto uma chance ideal de retomar a ascensão na categoria.

"Vi que o Daniel Rodriguez conseguiu uma boa vitória contra o Kevin Holland. Ele está ranqueado agora. Acho que seria uma boa luta. Eu e Daniel Rodriguez em dezembro, talvez janeiro", declarou Durinho, em entrevista ao portal 'MMA Junkie'.

Recuperação em andamento

Antes de confirmar qualquer data para o retorno, no entanto, o lutador segue em processo de recuperação dos efeitos de uma concussão sofrida na derrota para Michael Morales, em maio, no UFC Vegas 106. O nocaute técnico ainda no primeiro round obrigou o brasileiro a cumprir o protocolo médico da organização, o que o mantém afastado dos treinos com contato físico.

"Estou mirando dezembro. Tive uma pequena concussão, ainda não estou liberado para voltar, então preciso completar alguns pontos no protocolo antes de poder treinar normalmente. Ainda preciso pegar leve. Foi uma luta dura", explicou.

Aos 39 anos, o atleta garantiu que está se sentindo melhor, mas reforçou que não pretende apressar sua volta, priorizando a integridade física. Ainda assim, mostrou empolgação com o possível adversário.

"Vamos ver como o protocolo de concussão evolui. Essa é uma luta que me anima. Quando se trata do cérebro, não dá pra brincar. É preciso levar isso muito a sério", completou.

Com um cartel de 22 vitórias e nove derrotas no MMA profissional (15-9 no UFC), Burns busca reconstruir seu caminho na elite da divisão até 77 kg. A próxima apresentação pode ser determinante para o futuro do brasileiro dentro da organização.

