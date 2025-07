Geovani Silva, ídolo do Vasco, deixa UTI após quase um mês

Ídolo do Vasco, Geovani Silva apresentou uma melhora em seu estado clínico. O ex-jogador foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nesta quarta-feira, no Hospital Medsenior, em Vitória. Apesar da boa notícia, Geovani Silva seguirá em observação e ainda não tem prazo para receber alta hospitalar.

O ídolo vascaíno está internado há quase um mês, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em casa. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-jogador explicou que ele "está acordado, interagindo e reconhecendo as pessoas, com uso do suporte respiratório".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geovani Silva (@geovanisilva8)

Estado clínico

Geovani Silva tem 61 anos e foi internado no dia 26 de junho. Ele foi socorrido pelos filhos Geovani e Andrey, sendo levado às pressas para o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. Depois, já no dia seguinte, ele foi levado para o Hospital Medsenior, em Vitória.

Apesar da transferência, o quadro piorou e Geovani Silva sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira, ele foi reanimado após 13 minutos. Já na segunda, o processo demorou mais oito minutos. O ex-jogador ficou internado em estado grave, mas conseguiu se recuperar dos dois episódios.

Não é a primeira vez que ídolo fica internado em estado grave. Em 2022, ele passou cerca 20 dias hospitalizado devido a complicações cardíacas. Dois anos depois, Geovani Silva voltou a ser internado por causa de uma desidratação provocada por uma inflamação e infecção intestinal.