Gabriel Bortoleto dá crédito a Hulkenberg por pódio na Inglaterra e admite: "Eu adoraria que fosse eu ali"

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto destacou o papel de Nico Hülkenberg na conquista de pódio na Inglaterra. Além disso, Gabriel ainda lamentou suas escolhas de estratégia e disse que gostaria de ter brigado pelo pódio, assim como seu companheiro de equipe na Sauber.

"Se eu tivesse tomado as mesmas decisões que ele, provavelmente eu também estaria perto daquilo ou brigando pelo pódio, mas a primeira decisão que tomei na corrida, que foi parar para colocar os pneus slicks, foi a decisão errada", afirmou Bortoleto.

Apesar de ter ficado feliz por seu companheiro, Gabriel comentou que "obviamente adoraria" que fosse ele disputando o pódio. "Fiquei super feliz pelo Nico e ainda estou muito feliz por ele, mas obviamente eu adoraria que fosse eu ali, brigando por isso. Mas ele tomou as decisões dele e é isso," acrescentou.

Estratégia errada

Bortoleto explicou a decisão de trocar os pneus naquele momento. "Vi alguns caras experientes na minha frente fazendo isso, Leclerc, Russell, e pensei: eles conhecem muito bem a pista, as condições... Vi também alguns trechos secos na pista e disse: 'vou arriscar', tentar algo diferente, já que estávamos largando do fundo do grid de qualquer forma. No fim, não deu certo para nenhum desses pilotos, todos nós tivemos muitas dificuldades, vi vários saindo da pista, vários batendo, como eu bati", comentou o brasileiro.

"Então, sinto que foi uma corrida muito complicada, tentei algo diferente, não funcionou, e acho que aqueles que fizeram o básico muito bem e executaram uma boa corrida conseguiram marcar pontos ou até um pódio, como o Nico conseguiu", acrescentou Gabriel Bortoleto.

Pódio Histórico

Nico Hulkenberg saiu de 19° para terminar a corrida em 3° lugar, conquistando seu primeiro pódio na carreira e mais 15 pontos para ele e sua equipe.

O piloto da Sauber terminou o GP de Silverstone em terceiro lugar, atrás de Lando Norris e Oscar Piastri. É o primeiro pódio da carreira de Hulkenberg, que marcou o fim de um jejum de quase 15 anos sem alcançar a marca.

Ainda por cima, o alemão detém o recorde de maior número de largadas (239) antes de alcançar um pódio. Logo em seguida aparece Carlos Sainz, levando 101 corridas para atingir feito.

Antes do GP britânico, as melhores colocações de Hulkenberg foram três quartos lugares na Bélgica, nos anos de 2012 e 2016, e na Coreia do Sul, em 2013. Ele também tem o recorde de maior número de pontos (571) sem ter vencido uma corrida na Fórmula 1.