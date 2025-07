Da defesa ao ataque: Fla vive noite quase perfeita em quebra de tabu

Do UOL, em São Paulo

Envolto em polêmicas recentes, o Flamengo chutou tudo para longe dentro de campo e viveu uma noite quase perfeita ontem, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bragantino.

O que deu certo

A defesa foi o melhor ataque do Flamengo. Em um jogo onde os atacantes sofreram com a forte marcação, a virada foi construída com os defensores se tornando matadores: Léo Pereira empatou, e Wesley virou.

Wesley viveu a despedida perfeita. Acertado com a Roma, ele pode ter feito seu último jogo pelo Flamengo, que negocia com Emerson Royal para ser seu substituto. Antes vaiado e xingado, o lateral deixou o duelo ovacionado pela torcida e elogiado por Filipe Luís.

É incrível um jogador da base passar por tudo o que passou aqui, dar essa volta por cima que ele deu: de vaiado e não respeitado pela torcida para valer 20 ou 30 milhões de euros e poder escolher onde jogar. É mérito dele. Se isso se concretizar, só tenho a agradecer por tudo o que fez pela gente e que seja feliz. Filipe Luís

Mas não foram só Léo Pereira e Wesley que brilharam. Viña entrou no decorrer da partida e teve atuação de destaque — foi ele quem construiu a jogada do gol da virada. O uruguaio foi muito elogiado pelo treinador.

Não esperava que acabaria com o jogo assim depois de entrar em campo após praticamente 10 meses sem jogar. Estou feliz por ele, mas não é surpresa. É só ver como ele treina e se prepara. Filipe Luís

Arrascaeta em ação durante jogo entre Bragantino e Flamengo no Brasileirão Imagem: Joisel Amaral/AGIF

Arrascaeta voltou a participar de gol. O camisa 10 tem sido mais visado ainda pela marcação adversária após a saída de Gerson, uma vez que as jogadas têm ficado cada vez mais centralizadas nele. Mesmo assim, ele brilhou na bola parada e deu assistência para Léo Pereira marcar. A última participação em um gol havia sido na eliminação para o Bayern de Munique, no Mundial.

Pedro voltou a ser titular. Após toda a polêmica que causou o corte do camisa 9 da lista de relacionados para jogos recentes, ele voltou a começar uma partida entre os 11 e participou de quase todo o jogo. Encaixotado pela defesa do Bragantino, não conseguiu decidir, como foi contra o Fluminense na rodada passada.

O tabu de 29 anos em Bragança Paulista chegou ao fim. O Flamengo não vencia o Bragantino na casa do rival desde 1996. De lá para cá, cinco jogos tinham sido disputados, com dois triunfos do Massa Bruta e três empates.

O que faltou

A noite só não foi perfeita para o Flamengo por causa dos outros jogos. Rivais diretos na luta pelo título neste momento, Cruzeiro e Palmeiras conseguiram pontuar.

O Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Corinthians, perdeu gordura na ponta, mas ainda se manteve um ponto à frente do Flamengo — a vantagem era de três no começo da rodada. O time carioca tem um jogo a menos.

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, também de virada e fora de casa. Com o resultado, o Alviverde se manteve quatro pontos atrás do Flamengo e é o terceiro. O Bragantino, derrotado pelo Fla, fecha o G4.