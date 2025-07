Flaco López completa 150 jogos e briga pela artilharia do Palmeiras na temporada

Flaco López completou, nesta quarta-feira, 150 jogos pelo Palmeiras, na vitória por 2 a 1, de virada sobre o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino tem 11 gols na temporada e é um dos artilheiros do time.

Ele só está atrás de Estêvão, que deixou o Palmeiras no início deste mês rumo ao Chelsea. A Cria da Academia, antes de ir embora, marcou 12 gols em 2025. Fecha o top 3 de artilheiros do ano Mauricio, com dez bolas na rede.

1??5??0?? jogos com o manto! Vamos por mais, hermano! ?? pic.twitter.com/6jdz5D3upz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 24, 2025

Nesta temporada, Flaco disputou 34 jogos, sendo 17 como titular. Foram quatro no Campeonato Paulista, três pela Libertadores, dois pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e um pela Copa do Mundo de Clubes. Este nos Estados Unidos, inclusive, foi o seu último, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly.

Flaco López vem de três jogos consecutivos, todos eles saindo do banco de reservas. A última vez que ele foi titular foi no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

O atacante argentino de 24 anos está no Palmeiras desde 2022. Ao todo, ele disputou 150 jogos, marcou 43 gols e deu dez assistências. Além disso, ele tem dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).