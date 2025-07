Firmado entre os titulares, Giay faz um ano de Palmeiras destaca evolução: "Meu crescimento foi gradual"

O lateral direito Giay completa, neste domingo, um ano de sua estreia no Palmeiras. O jovem argentino foi questionado em seus primeiros jogos, mas neste ano, conseguiu se firmar entre os titulares e tem dado boa resposta em campo. O camisa 4 do Verdão destacou sua evolução na equipe de Abel Ferreira neste período.

"Vai fazer um ano que estou aqui e estou muito contente e feliz. Creio que vivi um ano muito intenso e meu crescimento foi gradual. E agora é seguir focado nos desafios que temos pela frente. É trabalhar, seguir melhorando e fazendo as coisas da melhor maneira possível para ganhar e conquistar títulos pelo Palmeiras", declarou.

Giay chegou ao Palmeiras em julho de 2024. O Palmeiras pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões na cotação da época) para o San Lorenzo por 70% dos direitos econômicos do lateral. Ele estreou pelo Verdão no dia 27 de julho do último ano, na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Allianz Parque, ficando em campo os 90 minutos.

O lateral até teve sequência na última temporada, aproveitando uma onda de lesões de Mayke e Marcos Rocha, mas terminou o ano questionado. Em março de 2025, depois de ficar nove jogos sem entrar em campo, voltou a engatar sequência e assumiu a titularidade. Ao todo, ele disputou 38 jogos.

Na última quarta-feira, com Giay titular, o Palmeiras venceu o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O lateral analisou a virada alviverde e já projetou o próximo compromisso, que é contra o Grêmio, no sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"Foi um jogo muito difícil no Rio de Janeiro, como é todo jogo aqui no Brasil, e foi uma vitória importante no Maracanã, contra um time muito forte, que vem fazendo as coisas muito bem. Acho que o jogo começou difícil, mas no intervalo conversamos, fizemos as correções e jogamos um segundo tempo muito melhor", declarou.

"Contra o Grêmio, será outro jogo importante. Temos de ganhar. Jogaremos na nossa casa, com a nossa torcida a favor, então, temos de nos preparar bem e ir em busca da vitória que necessitamos para seguir na parte de cima da tabela", finalizou.

O Palmeiras é o terceiro colocado, com 29 pontos, cinco a menos que o Cruzeiro. O Verdão também te dois jogos a menos que a Raposa, que lidera o Brasileirão.