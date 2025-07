Filipe Luís admite que polêmicas machucam, mas reforça blindagem do elenco

O técnico Filipe Luís reconheceu que a exposição de casos como o de De La Cruz, feita por José Luiz Runco, ex-chefe médico do Flamengo, machucam internamente. Ele reforçou, no entanto, que o elenco criou sua própria blindagem diante dos episódios recentes.

As coisas externas machucam, mas é um grupo fechado, de amigos. Nos cobramos muito olhando no olho e é por isso que estamos blindados a isso. Sempre é ruim esse tipo de coisa, mas eles se blindam. No final das contas, o futebol é dos jogadores. Pode explodir tudo fora, mas são eles que entram em campo e é a imagem deles que está exposta, então sempre querem dar o melhor em campo. Filipe Luís

A polêmica mais recente aconteceu na última segunda-feira. Uma mensagem de José Luís Runco, então chefe do Departamento Médico do Flamengo, vazou. Nela, ele afirmava que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho — o uruguaio ficou fora dos dois últimos jogos do time carioca.

A declaração não caiu bem. O estafe do jogador esperou por um posicionamento do Flamengo sobre o caso. Hoje, o médico foi demitido e deixou o clube.

O que mais ele disse?

Wesley vai embora mesmo? "Eu não sei. Falei com o Boto, mas não sobre esse assunto. É incrível um jogador da base passar por tudo o que passou aqui, dar essa volta por cima que ele deu, de ser vaiado e não respeitado pela torcida para valer 20 ou 30 milhões de euros e poder escolher onde jogar. É mérito dele. Se isso se concretizar, só tenho a agradecer por tudo o que fez pela gente e que seja feliz."

Elogios ao grupo. "É um grupo muito bom, que gosta de trabalhar e quer vencer. Lembro de quando era jogador aqui no Flamengo: queríamos treinos chatos, que nos dessem soluções para poder vencer. Esse grupo não gostava de rachão, de treino divertido, queria o caminho para a vitória. Sei da força que eles tem quando se unem."

Sequência difícil e com desfalques. "Confio muito nos meus jogadores, na qualidade deles. Não é nenhum peso falar que são os melhores. Coloco uma responsabilidade em cima de mim falando isso, mas é o que eu sinto. Vejo eles todos os dias, como treinam e se comportam. São desfalques, a gente tem vindo com elenco curto, mas é um time muito competitivo e podemos suprir as baixas, como o Pulgar, o Nico e o Allan. Esses jogadores serem competitivos faz o time competir onde vai e sempre lutar pelos pontos."

Na cola do Cruzeiro. "É um campeonato longo. Sabemos da força do Cruzeiro, do Palmeiras e o Bragantino é um deles também. Quando empatamos, a primeira atitude dos meus jogadores foi buscar a bola e tentar virar o jogo. Eles estão no Flamengo e sempre temos de tentar vencer, o empate não vale. Continuamos jogando, as chances vieram e fizemos o segundo."

Fim do tabu em Bragança. "Eram muitos anos sem vencer aqui, eu joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. É um time muito bem treinador, que pressiona, que se defende bem, não te deixa espaços, sofre pouco. É um grande trabalho do Seabra e dos jogadores. Essa vitória nos dá muita força para a sequência."

Viña: "Queria colocar o Viña como titular hoje, conversei com o Arrascaeta e disse que se o colocasse, teria de tirar depois de 60 minutos porque é um jogador que está muito tempo sem jogar os 90. Preferi usar no segundo tempo, com o jogo mais aberto, podendo explorar a força ofensiva dele. Entrar como ele entrou depois de 10 meses, não esperava que acabaria com o jogo assim. Estou feliz por ele, mas não é surpresa. É só ver como treina e se prepara."

Wallace Yan. "O Wallace é um jogador que entra em qualquer posição, compete o máximo e cresce cada vez mais. Está mais confortável, entra em momentos adversos, ataca e defende, além de dar gols e assistências. Quis deixar jogadores assim no campo, com bons números."

Bragantino surpreende? "Não é nenhuma surpresa. Conheço o Seabra, sou muito amigo do Autuori, que foi quem deu confiança a ele no Cruzeiro. Me interessei pelo trabalho dele, tenho um amigo que trabalhava com ele, eu sempre perguntava. O time dele sempre foi bem organizado, teve ideias claras. É um time muito difícil, um dos melhores na pressão e sempre tem soluções. Não me surpreende que esteja na parte de cima da tabela. Brigar pelo título em um campeonato tão longo é uma projeção maior."