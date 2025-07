Ex-Botafogo, Victor Sá entra no radar do Corinthians

O Corinthians segue em busca de novos jogadores para reforçar o seu plantel e o nome da vez nos bastidores do clube é o de Victor Sá. Atacante e ex-Botafogo, o atleta entrou no radar do Timão e já existem conversas sobre sua contratação. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, não há nada fechado ainda e a diretoria não trata o negócio como encaminhado.

Atualmente no Krasnodar da Rússia, Victor Sá se encaixa no perfil de jogadores que o Alvinegro busca no mercado. O atleta atua pelos lados do campo e tem como principal característica jogadas em velocidade e o drible.

O atacante está em seu último ano de contrato com a equipe russa, o que poderia facilitar uma possível contratação do jogador.

Em sua última passagem pelo futebol brasileiro, Victor Sá vestiu a camisa do Botafogo entre os anos de 2022 e 2024. Na ocasião, disputou 93 partidas pelo Glorioso e acumulou 10 bolas na rede, além de oito assistências.

Necessidade de reforços

Em coletiva após o empate em 0 a 0 diante do Cruzeiro nesta quarta-feira, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, ressaltou a necessidade de reforços e garantiu que o executivo de futebol Fabinho Soldado está trabalhando para resolver a situação.

"Eu sou muito sincero, acertei com o Fabinho e pontuei que precisava de quatro elementos. Foi garantido que eu teria esses quatro elementos, o Fabinho está trabalhando que nem um louco", disse o comandante.

Nesta janela do meio de temporada, o Corinthians ainda não anunciou reforços para a temporada. No ano, apenas o lateral-esquerdo Angileri chegou ao elenco alvinegro.