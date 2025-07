Everson brilha, Atlético-MG bate Bucaramanga nos pênaltis e avança às oitavas da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, na Arena MRV, o Atlético-MG perdeu no tempo regulamentar por 1 a 0, mas venceu o Bucaramanga por 3 a 1 nas penalidades máximas e avançou às oitavas da Copa Sul-Americana. O único gol do jogo - que igualou o agregado em 1 a 1 - foi marcado por Jefferson Mena.

Nas penalidades máximas, Everson defendeu duas cobranças e marcou a que decretou a vaga do time mineiro. Agora, o Galo vai enfrentar, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Godoy Cruz, da Argentina.

O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo (27), pela 17ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Bucaramanga, na segunda-feira (28), recebe o Deportivo Cali, às 20h, no Estadio Alfonso López, pelo Campeonato Colombiano.

Atlético-MG x Bucaramanga: o jogo

O Galo foi dominante durante quase toda a partida. Criou diversas chances: Dudu obrigou o goleiro Quintana a grande defesa logo no início, Hulk parou em finalização bloqueada e Gustavo Scarpa assustou em chute cruzado.

Porém, o Bucaramanga inaugurou o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo na Arena MRV. Em cobrança de falta pela direita, Sambueza cruzou para a área e Jefferson Mena subiu mais alto que a marcação do Atlético-MG para testar firme no canto esquerdo de Everson.

No segundo tempo, o Atlético-MG aumentou a pressão. Gustavo Scarpa acertou o travessão em batida colocada, e o zagueiro Jemerson quase empatou em cabeçada. Mesmo com amplo domínio, a equipe mineira não conseguiu o gol, e a vaga foi para os pênaltis.

Disputa de pênaltis

Na cobrança das penalidades máximas, Hulk, Gabriel Menino e Everson converteram para o Atlético-MG, já Gustavo Scarpa e Bernard desperdiçaram. Pelo Bucaramanga, Diego Cháves marcou e Carlos Henao (defesa de Everson), Mena e Zarate (defesa de Everson) não converteram.