Crespo escala São Paulo com duas mudanças em relação ao time do clássico

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para enfrentar o Juventude na noite desta quinta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O técnico Hernán Crespo manda a campo quase o mesmo time que venceu o Corinthians.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva.

O Tricolor está escalado!



?? Juventude x São Paulo

? Alfredo Jaconi

Caxias do Sul (RS)

? 19h

Brasileirão



Premiere

? SPFC Play#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/dJcdN9fVeo -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 24, 2025

São duas mudanças em relação ao time que enfrentou o Corinthians: Sabino na vaga de Alan Franco e Alisson no lugar de Oscar. O zagueiro está como opção no banco, enquanto Oscar está fora por lesão e só deve retornar em dois meses.

Enzo Díaz, que seria titular no clássico, mas foi cortado após se sentir mal no aquecimento, está à disposição no banco. Wendell ganha sequência na ala esquerda.

O Juventude também está definido com: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla e Gilberto.