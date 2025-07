Envolvido em discussão com Neymar, torcedor pede desculpa, mas cobra elenco: "time está correndo errado"

O clima ficou quente na Vila Belmiro após a derrota do Santos para o Internacional nesta quarta, pelo Brasileirão. Após o jogo, o craque Neymar foi flagrado discutindo com um torcedor na beira do campo com os ânimos muito elevados. O fã cobrava o camisa 10 pelo desempenho dentro de campo, enquanto o jogador respondia com palavras fortes.

Após a grande repercussão do caso, o torcedor se pronunciou nas redes sociais. Ele pediu desculpas não só para Neymar, como aos torcedores do Santos presentes no estádio.

"Olá, nação santista, tudo bem? Primeiramente, queria pedir desculpas a todos torcedores do Santos que estavam lá presente, aos que assistiram pela televisão. Me exaltei um pouco. É que o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei muito do Neymar, fui um pouco ríspido, mas também não tem como pedir por favor para ele. Usei algumas palavras de baixo calão e ele também me xingou com palavras de baixo calão. Mas isso foi no calor do jogo, queria pedir desculpas para todos", disse o torcedor, identificado como Alex, em um vídeo divulgado pelo jornalista Lucas Musetti.

Cobranças ao elenco

Porém, nem só de desculpas foi o vídeo de Alex. O torcedor do Santos pediu mais vontade aos jogadores, que segundo ele, tiveram 30 dias para treinar e até agora não mostraram um grande futebol.

"Mas também, quero pedir e cobrar um pouco mais de vontade. Vocês jogadores ficaram 30 dias treinando, não é possível essa "inhaca" toda. Primeiro tomamos de 3 a 0 (para o Mirassol) e, agora, esse sacode do Inter. O time está correndo errado, marcando errado, jogador perdido dentro de campo. Nosso presidente também está perdido. Sou muito fã do Neymar, brigo com a minha família inteira por ele, mas eu acredito que dá para melhorar um pouquinho. Enfim, fica aqui o meu pedido de desculpas", finalizou Alex.

Raul Baretta / Santos FC

Com 14 pontos após 15 jogos, o Santos é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Peixe visitará o lanterna Sport, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da competição.