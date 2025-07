Entenda por que Luca Meirelles passou à frente de Tiquinho no Santos

Tiquinho Soares vive uma momento de baixa no Santos. O centroavante ficou apenas no banco de reservas na derrota de 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu Luca Meirelles tomar à frente na corrida por um espaço no time.

O garoto foi a primeira opção do técnico Cleber Xavier para entrar no decorrer da partida contra os gaúchos. O titular foi Deivid Washington, que saiu aos 17 minutos do segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que Luca Meirelles teve uma semana melhor de treinos. Além disso, as características do jogador de 18 anos funcionariam melhor no contexto do jogo.

"Foi uma opção pela semana de treino. O Luca tem treinado bem. Ele me dá um ataque ao espaço melhor e, por isso, optamos por ele", relatou.

A disputa pelo posto de centroavante do Santos está aberta. Nenhum dos três está conseguindo se destacar nesta temporada. Tiquinho Soares começou o ano como titular, mas caiu de rendimento e viu Deivid Washington assumir a vaga.

O ex-jogador do Chelsea, entretanto, também não está 100% garantido entre os 11 iniciais. O Menino da Vila tem apenas um gol em 17 compromissos desde que voltou à Vila Belmiro.

"Ele é uma das opções. Vamos analisar com calma o jogo. Segue sendo uma das opções, sexta-feira defino", comentou Cleber Xavier.

Na 17ª colocação, o Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).