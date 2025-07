Encarada entre Till e Rockhold termina em empurrões e confusão; veja

O clima esquentou entre Darren Till e Luke Rockhold durante a primeira encarada oficial para o Misfits Boxing 22, realizada nesta quarta-feira (23), na Inglaterra. Ex-lutadores do UFC, os dois protagonizaram um momento de forte tensão que exigiu a intervenção da equipe de segurança para evitar maiores confrontos físicos.

A encarada aconteceu logo após a coletiva de imprensa do evento, que também contou com a presença de Tony Ferguson e Salt Papi - protagonistas da luta co-principal do card. Enquanto Ferguson manteve a postura serena diante do influenciador, Till e Rockhold não esconderam a animosidade: partiram para empurrões, troca de provocações e até uma breve luta agarrada antes de serem contidos (assista ao vídeo abaixo ou clique aqui).

O Misfits Boxing 22 está marcado para o dia 30 de agosto, na AO Arena, em Manchester, e promete ser um dos eventos mais aguardados da cena do boxe envolvendo atletas do MMA e personalidades da internet. O reencontro entre os rivais, agora dentro das regras do ringue, deve atrair ainda mais os holofotes após a tensa prévia.

Histórico

Darren Till, ex-desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) do UFC, vive uma nova fase na carreira e soma duas vitórias no boxe em 2024. O britânico superou Anthony Taylor e Darren Stewart em edições anteriores da Misfits. Já Rockhold, ex-campeão dos médios (84 kg) na organização norte-americana, fará sua estreia na modalidade após passagens por ligas como BKFC e Karate Combat.

Expect fireworks when @darrentill2 and Luke Rockhold face on Aug 30 ?

Tickets available ? https://t.co/f85lWVuCis@MF_DAZNXSeries | @PrimeHydrate pic.twitter.com/JkqzW0JqxJ

- Misfits Boxing (@MisfitsBoxing) July 23, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok