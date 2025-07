Dorival torce por volta de Yuri para ter trio à disposição pela 1ª vez no Corinthians

Dorival Júnior vive a expectativa pelo retorno do atacante Yuri Alberto no Corinthians. O treinador espera que o camisa 9 volte o quanto antes para contar com o trio de ataque considerado titular inteiramente à disposição pela primeira vez sob comando do time.

Yuri Alberto está entregue ao departamento médico desde o fim de maio, quando sofreu uma fratura em uma das vértebras da coluna em um jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Atualmente ele se encontra em estágio de transição física e ainda não treina sem restrições com os demais companheiros.

Há a expectativa de que o jogador possa voltar a ser relacionado no próximo jogo da equipe, diante do Botafogo. O foco principal, porém, é que ele consiga jogar o clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto válido pelas oitavas de final será na próxima quarta-feira, dia 30.

Questionado sobre a situação de Yuri Alberto, Dorival evitou estipular um prazo para o retorno do atleta, mas disse que conta com sua volta para aumentar o número de gols do Corinthians. Desde o retorno do Campeonato Brasileiro, o time balançou as redes apenas duas vezes.

"Estou nessa expectativa, estou aguardando. Espero que esteja em condições o mais rápido possível. É um jogador que ataca espaço, é um dos poucos do nosso elenco que têm esse perfil. Precisamos desses atletas, até porque com o Yuri o nosso número de gols cresce", comentou em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, após o jogo contra o Cruzeiro.

Dorival ainda não conseguiu escalar Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro juntos no Corinthians. O trio, vale lembrar, foi decisivo para a arrancada que salvou o Timão do rebaixamento no Brasileirão do ano passado.

O treinador acredita que, com os três à disposição, o setor ofensivo da equipe irá evoluir. "As dificuldades que estamos tendo é no setor ofensivo. Não escondo que não tive a oportunidade de ter o trio de ataque junto. São jogadores que se completam. Muito da nossa queda [de produção] se deve a isso".

O empate sem gols com o Cruzeiro não alterou muita coisa na tabela de classificação. O Corinthians caiu para o 11º lugar, agora com 20 pontos, e deu uma sobrevida a Dorival Júnior, pressionado por resultados.

O jogo contra o Botafogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O confronto antecede o primeiro Derby pela Copa do Brasil.