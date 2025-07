Desempenho e retorno: Colunistas citam boas notícias em vitória do Flamengo

O nível de atuação e a boa partida de Matías Viña são boas notícias da vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, analisaram Danilo Lavieri e Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

O Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1, chegou a 33 pontos em 15 jogos, mantendo a vice-liderança do Brasileirão. O Cruzeiro, que tem 34 pontos, já disputou 16 partidas.

Lavieri: Flamengo estava devendo amostra melhor

Uma vitória merecida, especialmente pelo segundo tempo. Uma vitória difícil - não tem sido tarefa fácil vencer o Bragantino em Bragança. E uma vitória importante por conta da rodada - o Cruzeiro deixou de fazer os pontos que a gente imaginava que poderia fazer em Itaquera, e o Palmeiras também encostando. Um triunfo importante, especialmente se a gente considerar que o [...] Fla x Flu foi bastante ruim, então o Flamengo estava devendo uma amostra um pouco melhor.

Danilo Lavieri

Mattos: Matías Viña fez a diferença