Desejo atendido! Amanda Lemos enfrenta Tatiana Suarez no Noche UFC, em setembro

Em março desta temporada, Amanda Lemos voltou à coluna das vitórias e defendeu sua quarta posição do ranking ao derrotar Iasmin Lucindo por decisão unânime. Após o combate, a brasileira citou o nome de Tatiana Suarez como a adversária ideal para aproximá-la de uma disputa de cinturão nos pesos-palhas (52 kg). Alguns meses após a declaração, 'Amandinha' teve seu desejo atendido e medirá forças contra a americana no 'Noche UFC', programado para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA).

A novidade foi anunciada através das redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), na noite da última quarta-feira (23). Ex-desafiantes ao cinturão peso-palha e integrantes do top 5 da categoria, Tatiana e Amanda podem, com uma vitória no Noche UFC, se reaproximar de uma eventual disputa de título na divisão até 52 kg. Ambas foram superadas pela chinesa Zhang Weili quando competiram pelo posto de campeãs.

Duelo de estilos

Para além de suas pretensões individuais, Suarez e Lemos devem brindar os fãs de MMA com um verdadeiro confronto de estilos no octógono. Conhecida pelo seu poder de fogo nas mãos, a brasileira aposta suas fichas na trocação para surpreender Tatiana. Por sua vez, a americana, especialista no wrestling, tem na luta agarrada e imposição física seus grandes trunfos para ter o braço erguido.

Histórico prévio

Curiosamente, Amanda e Tatiana já foram escaladas para duelar no Ultimate anteriormente. Na ocasião, em fevereiro de 2024, a dupla entraria em rota de colisão no card do UFC 298. Entretanto, com uma lesão "esquisita" no joelho, como a própria definiu, Suarez se retirou do combate - abrindo espaço para, na época, Mackenzie Dern preencher sua vaga. Pouco mais de um ano depois, os caminhos da brasileira e da americana se cruzaram novamente.

Brasil em peso no card

Com o card ainda em construção, o Noche UFC se encaminha para ter o Brasil em destaque. Além de Amanda Lemos, o país contará com vários representantes em ação. A luta principal, inclusive, entre Diego Lopes e Jean Silva, é 100% verde-amarela. Nomes como Norma Dumont, Neto 'BJJ' e a estreante Alice 'Golden Girl' Pereira também estão escalados para o evento de meados de setembro.

