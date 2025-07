Decisivo, Ferreira celebra jogada com direito à caneta em gol do São Paulo: "Fui feliz"

O São Paulo somou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor bateu o Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, no encerramento da 16ª rodada da competição. Após grande jogada de Ferreirinha, Luciano balançou as redes para dar o triunfo à equipe paulista.

A jogada do gol saiu aos 40 minutos da segunda etapa. Ferreirinha recebeu do lado esquerdo e deu uma caneta no marcador. O camisa 11 invadiu a grande área e cruzou para o meio. Marcos Antônio ficou com ela e tocou para trás, encontrando Luciano, que só empurrou para o fundo das redes.

"A bola estava indo para a linha de fundo. Olhei para a área, só tinha um ou dois jogadores nossos no ataque e eu pisei [na bola]. Quando eu pisei, foi um improviso que fiz ali na hora. Fui feliz na jogada e graças a Deus saiu o gol", explicou Ferreirinha em entrevista ao Premiere.

"Fui feliz ali na jogada, um grande drible. Achei o Marcos Antônio, ele achou o Luciano, acho que dá pra dividir esse gol entre os três e com toda a equipe também", concluiu o atacante.

Com o resultado, o São Paulo conseguiu se desgarrar das últimas posições da tabela. O Tricolor somou a segunda vitória seguida, chegou aos 19 pontos e pulou para a 12ª colocação. O time de Hernán Crespo abriu cinco pontos de vantagem sobre o Santos, que abre a zona de rebaixamento.

O São Paulo de Ferreirinha, agora, retorna aos gramados já neste fim de semana. Embalado pelas duas vitórias seguidas, o Tricolor mede forças contra o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 17ª rodada do Brasileirão.