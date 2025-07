De virada, Cuiabá vence América-MG e se aproxima do G4 da Série B

Nesta quarta-feira, o Cuiabá venceu, de virada, o América-MG por 3 a 1, pela 18ª rodada da Série B, em jogo disputado na Arena Pantanal. Alisson Safira, Jader e Juan Christian marcaram para os mandantes, enquanto Arthur Sousa fez o gol dos visitantes..

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio Novorizontino SAF (@oficialnovorizontino)

Com o triunfo, o Cuiabá encostou no G4 da Série B. A equipe chegou aos 28 pontos e alcançou a quinta posição, um tento atrás da Chapecoense, que está em quarto lugar. Por sua vez, o América-MG segue na 15ª posição, com 20.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 19ª rodada da Série B. O Cuiabá visita o Criciúma na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse. Já o América-MG recebe o Athletico-PR neste sábado, às 18h30, na Arena Independência.

Os gols do jogo

O América-MG saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo. Após chute na trave de Elizari, Arthur Sousa marcou no rebote. Dez minutos depois, Bruno Alves derrubou Mariano dentro da área. Na cobrança de pênalti, Alisson Safira empatou a partida.

Aos cinco minutos da etapa complementar, o Cuiabá virou o jogo. Após passe de Alisson Safira, Jader limpou a zaga do América-MG e bateu forte para marcar o segundo. Aos 40, os mandantes fecharam o placar: Alisson Safira passou para Juan Christian, que bateu cruzado e marcou o terceiro.

Paysandu empata com Amazonas e sai do Z4

Também pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu visitou o Amazonas e empatou por 1 a 1, no Estádio Carlos Zamith. Anderson Leite (contra) marcou para os mandantes, enquanto Diogo fez o gol dos visitantes.

Assim, o Paysandu chegou aos 19 pontos e alcançou a 16ª posição, fora do Z4. Contudo, a equipe tem a mesma pontuação da Ferroviária, primeiro time na zona de rebaixamento. O Amazonas, por sua vez, deixou a lanterna da Série B: o time chegou aos 18 pontos e ocupa a 18ª posição.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 19ª rodada da Série B. O Paysandu recebe o Athletic nesta segunda-feira, às 21h30. Já o Amazonas visita o Coritiba neste domingo, às 16h.