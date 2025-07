De olho em expansão, WSL anuncia executiva com passagens por NBA e NFL

A World Surf League (WSL) anunciou nesta quinta-feira a contratação de Nicole Metzger como nova Chief Revenue Officer (CRO).

Com mais de duas décadas de experiência em grandes ligas como NBA, NFL e LPGA, a executiva chega com a missão de liderar as áreas de parcerias globais, licenciamento e desenvolvimento de negócios da entidade máxima do surfe mundial.

Quem é?

Metzger é reconhecida por sua capacidade de acelerar receitas e construir parcerias estratégicas com marcas de alcance global.

Antes de assumir o novo cargo, ela ocupava a função de Chief Sales and Partnerships Officer na LPGA, onde foi responsável por impulsionar acordos inovadores no universo do esporte feminino, com colaborações que chamaram a atenção do público e da mídia nos Estados Unidos.

Nicole traz uma bagagem enorme em parcerias comerciais e geração de receita. Ela chega em um momento-chave para a WSL, em que buscamos ampliar nossa presença global por meio de acordos estratégicos Ryan Crosby, CEO da WSL

NFL e NBA

Em sua trajetória, Metzger acumulou cargos de liderança em diferentes frentes do esporte profissional. Atuou como vice-presidente de parcerias e ativações no Miami Dolphins, onde participou da negociação de um dos maiores acordos de naming rights da NFL, com o Hard Rock Stadium.

Também teve passagem marcante pela NBA, onde foi escolhida pessoalmente pelo então comissário David Stern para ajudar na reestruturação comercial do Sacramento Kings, incluindo a captação de recursos para a construção de uma nova arena.

Estou absolutamente empolgada em me juntar à WSL em um momento tão dinâmico para a liga e para o surfe. Vejo uma oportunidade incrível de criar parcerias com propósito, que conectem marcas a essa cultura de forma autêntica Nicole Metzger

Na nova função, Nicole Metzger será peça-chave na expansão comercial da WSL, unindo performance financeira com parcerias alinhadas aos valores e à identidade do surfe moderno.