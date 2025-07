Criciúma confirma reação, afunda o Botafogo na lanterna e se aproxima do G-4 da Série B

O Criciúma vem fazendo uma Série B de Campeonato Brasileiro de reação. Após péssimo início, o time contratou o técnico Eduardo Baptista e iniciou sua retomada. Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada, o time catarinense venceu a terceira seguida ao derrotar o lanterna Botafogo por 2 a 0, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, e se aproximou do grupo de acesso.

Com dois gols de Diego Gonçalves, o Criciúma chegou a 26 pontos, subindo para o sétimo lugar, a três pontos da Chapecoense, que fecha o G-4. Já o Botafogo não vence há quatro partidas, conheceu sua segunda derrota seguida e agora amarga a última colocação na tabela, com 18.

O Criciúma começou a partida saltando na frente do placar. Na primeira trama ofensiva, aos seis minutos, em jogada ensaiada de falta, Jhonata Robert cruzou e Diego Gonçalves apareceu na segunda trave para marcar. Por pouco, o time catarinense não ampliou na sequência, em chute de Marcinho que explodiu no travessão.

Depois do susto, o Botafogo acordou para a partida e passou a criar chances de empatar. Jefferson Nem, livre de marcação, cabeceou para fora. Na sequência, Nem cruzou, Benevenuto desviou e Alisson evitou o gol contra. Apesar do bom volume ofensivo, o time paulista não conseguiu ser efetivo para buscar a igualdade ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Criciúma repetiu a estratégia e novamente foi efetivo. Após cruzamento na área, Nicolas cabeceou, o goleiro Victor Sousa deu rebote e Diego Gonçalves aproveitou para marcar seu segundo gol e ampliar o marcador, aos 10 minutos. O Botafogo tentou reagir de imediato, mas Alexandre Jesus parou em Alisson.

Com o passar do tempo, vendo a desorganização do time da casa, o Criciúma passou a administrar o tempo. Mesmo deixando a bola com o adversário, ditava o ritmo da partida e pouco incomodava na defesa. Na reta final, passou a valorizar a posse da bola no campo de ataque e conduziu a vitória até o apito do árbitro.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Cuiabá, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o Botafogo atua na segunda-feira, diante do Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CRICIÚMA

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson (Wallison), Erickson, Carlos Eduardo e Jean Victor (Gabriel Risso); Gabriel Bispo, Marquinho e Leandro Maciel (Carrillo); Robinho (Jonathan Cafu), Alexandre Jesus e Jefferson Nem (Matheus Régis). Técnico: Allan Aal.

CRICIÚMA - Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Matheus Trindade; Marcinho, Gui Lobo (Felipe Mateus), Luiz Henrique (Yan Souto) e Felipinho; Jhonata Robert (Léo Naldi), Nicolas (Samuel Otusanya) e Diego Gonçalves (Jean Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Diego Gonçalves, aos seis minutos do primeiro tempo; Diego Gonçalves, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel (Botafogo); Luiz Henrique e Marcelo Benevenuto (Criciúma).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).