Crespo vê São Paulo merecedor de vitória e explica trocas decisivas: "Tentamos uma ideia e funcionou"

O São Paulo somou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor bateu o Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, no encerramento da 16ª rodada da competição. Já na reta final do confronto, Luciano apareceu e balançou as redes para dar o triunfo à equipe paulista.

Após o duelo, o técnico Hernán Crespo destacou o tamanho da importância da vitória para o São Paulo. O Tricolor somou a segunda vitória seguida, chegou aos 19 pontos e pulou para a 12ª colocação. O time são-paulino ainda abriu cinco pontos de vantagem sobre o Santos, que abre a zona de rebaixamento no momento.

"A dimensão é a classificação. Sabíamos que estávamos e ainda estamos lutando contra uma zona incômoda, e sabíamos que teríamos um jogo direto que também está lutando contra o Z4. Era um jogo de seis pontos. Sabíamos da importância, sobretudo depois de um desgaste físico e energético no clássico contra o Corinthians", avaliou o argentino.

"Viemos de jogar contra Flamengo, Bragantino, Corinthians. Não é fácil. Viemos aqui e sabíamos que seria um rival incômodo, mas acho que o time mereceu [a vitória]. Talvez poderia ter aberto o placar antes, mas aconteceu no final. Então dá no mesmo", complementou o comandante.

O São Paulo iniciou a partida pressionando o Juventude, mas não conseguiu balançar as redes. No segundo tempo, ambas as equipes baixaram o ritmo. Por volta dos 20 minutos, Crespo começou a mudar peças no Tricolor para tornar a equipe mais ofensiva. Uma troca que chamou a atenção foi a entrada de Rodriguinho.

Imaginava-se que Alisson poderia ser sacado para Rodriguinho entrar. Contudo, Crespo surpreendeu e tirou Cédric Soares, movendo Bobadilla para a função do português. O treinador explicou que a ideia de colocar o paraguaio como ala foi para deixar o meia mais livre para poder criar no meio-campo.

"A situação de Rodriguinho... tínhamos Bobadilla, que estava jogando muito bem, mas conhecendo as características dele, sabia que poderia nos ajudar como lateral. Sei que não é a posição dele, mas durante o jogo falei com ele e pedi por favor, porque precisávamos do Rodriguinho com dinâmica, com talento dele, que poderia criar soluções para o time. Por isso as mudanças", justificou o técnico.

As alternativas de Crespo deram resultados e foram decisivas para a vitória são-paulina. O ponta Ferreira, por exemplo, entrou na vaga do centroavante André Silva. Foi justamente o camisa 11 que construiu a jogada do gol, dando uma bela caneta no marcador e cruzando para o meio. Marcos Antônio recebeu e tocou para trás, encontrando Luciano, que empurrou para as redes.

"As mudanças foram não por mim, mas pelos atletas que entraram muito bem. Estávamos tendo dificuldades para fazer a bola chegar ao André Silva, então achamos que Ferreira poderia nos dar o um contra um, criar circustâncias contra zagueiros altos. E aconteceu [risos]. Com as qualidades dos atletas que temos, tentamos uma ideia e ela funcionou. Estamos todos contentes por isso", valorizou o treinador.

Agora, o São Paulo de Crespo volta a campo já neste fim de semana. Embalado pela segunda vitória consecutiva, o Tricolor recebe o Fluminense às 16h (de Brasília) deste domingo, no Morumbis, em compromisso válido pela 17ª rodada do Brasileirão.