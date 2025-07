Crespo festeja 2º jogo 'baliza zero', mas se nega a planejar a Copa do Brasil e a Libertadores

Mais do que a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro, o técnico festejou o fato de o time do São Paulo somar o segundo jogo com "baliza zero", após a vitória, por 1 a 0, sobre o Juventude, nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Quando conseguimos terminar o jogo com baliza zero sabemos que com o talento que temos à frente podemos fazer gol e conseguir a vitória", disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

Perguntado sobre a possibilidade de reforços, Crespo preferiu se esquivar. "Não sei quanto dura a janela, e eu não falo de mercado. A diretoria sabe o que eu penso, eu sei a situação do São Paulo, então é assim, se quiser saber algo particular, tem que falar com eles (diretoria). O tempo que a gente tem é o que temos, agora é recuperar energia para outra final com o Fluminense no Morumbis. Agora é tentar organizar um pouco as ideias nesse pouco tempo que temos. Foi difícil esse começo de trabalho, gastamos muita energia, pois sabíamos da situação incômoda."

O técnico são-paulino só não gostou de divulgar planejamentos para o time nas próximas semanas, quando terá início o mata-mata da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. "De calendário eu não vou falar. A cada três dias temos uma aventura nova, é difícil programar as coisas, é dia a dia. A dimensão para a classificação, a gente sabia que está lutando numa zona incômoda e sabia que tinha um jogo direto com um time que também está lutando ali, era um jogo de seis pontos, sabíamos que depois de um desgaste físico e energético no clássico."

O São Paulo volta a jogar no domingo, às 16 horas, diante do Fluminense, no MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.