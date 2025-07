Crespo define São Paulo com Alisson no meio e mudança na zaga contra o Juventude; veja escalações

O São Paulo está escalado para o confronto de logo mais diante do Juventude, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo definiu o Tricolor com a volta de Alisson no meio-campo, a entrada de Sabino na zaga e a manutenção de Wendell na ala esquerda.

Alisson herda a vaga do meia Oscar, que fraturou três vértebras lombares no clássico do último fim de semana. Com isso, o São Paulo terá três volantes no meio-campo, já que Bobadilla e Marcos Antônio também ocuparão o setor. Já na zaga, Sabino substitui Alan Franco, poupado pelo treinador.

Wendell, por sua vez, foi mantido por Crespo na ala esquerda. O camisa 18 precisou substituir Enzo Díaz pouco antes da bola rolar no Majestoso e teve grande atuação, conquistando assim a vaga no time titular contra o Juventude. O argentino, por sua vez, fica no banco de reservas.

A escalação do São Paulo, portanto, tem: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva.

Além de Oscar, Crespo também não poderá contar com outros cinco atletas: Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (contusão no músculo adutor da coxa esquerda).

?? O Tricolor está escalado! ?? Juventude x São Paulo

?? Alfredo Jaconi

? Caxias do Sul (RS)

? 19h

? Brasileirão ? Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/dJcdN9fVeo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 24, 2025

Do outro lado, o Juventude promoveu duas mudanças em relação ao 11 inicial da goleada sofrida contra o Cruzeiro. O meio-campista Hudson deu lugar ao atacante Gabriel Veron, enquanto Gabriel Taliari foi substituído por Batalla.

O Juventude está escalado com: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla e Gilberto.

O técnico Cláudio Tencati terá duas ausências confirmadas: Rodrigo Sam e Rafael Bilu, ambos entregues ao departamento médico.

Juventude e São Paulo duelam logo mais, às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Sávio Pereira Sampaio apita a partida, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade. Já Igor Junio Benevenuto de Oliveira fica a cargo do VAR.