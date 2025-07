Corinthians vai avaliar Memphis e estuda propor rescisão após jogos contra o Palmeiras

O Corinthians estuda rescindir o contrato de Memphis Depay após os jogos contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. A diretoria alvinegra entende que o custo do holandês é muito alto para o clube e quer avaliá-lo nas próximas semanas para entender como o atacante se irá se comportar dentro de campo.

Memphis caiu de produção no Corinthians em 2025, embora tenha sido peça fundamental na arrancada que livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. Membros da alta cúpula do clube estão insatisfeitos com seu rendimento e acreditam que os gastos com o jogador não têm sido proporcionais ao que ele está entregando nas partidas.

A Gazeta Esportiva apurou que os bônus estipulados no contrato do holandês vencem no próximo dia 20 de agosto. Sendo assim, a partir desta data, a diretoria do Timão precisará pagar ao atleta a quantia referente às metas que ele já atingiu ou ainda irá atingir.

Uma das cláusulas diz respeito ao número de jogos que Memphis for relacionado. Se ele estiver presente em 70% das partidas que a equipe disputou desde a sua contratação até o momento atual, o jogador embolsa R$ 6,3 milhões. Esse bônus já está praticamente garantido.

Além disso, o jogador receberá mais R$ 6,3 milhões se atingir 30 participações em gols no mesmo período. Ele está a dois tentos ou passes para gol de alcançar este número. O valor total a ser pago pelo clube alvinegro, neste caso, subiria para R$ 12,6 milhões.

Isso, claro, além dos R$ 4,7 milhões pelo título do Campeonato Paulista, que ainda não foram quitados, um alto salário, que varia a cada mês, mas está na média de R$ 5,8 milhões, e a primeira parcela das luvas acertadas com o atleta, que vencem em setembro, no valor de 2 milhões de euros (R$ 12,9 milhões na cotação atual). Sem contar os vencimentos mensais, somente em luvas e premiações, a dívida pode chegar a R$ 30,2 milhões.

Vale lembrar que a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Timão, banca parte do salário mensal do atacante, contribuindo com R$ 1,5 milhão. A casa de apostas também se comprometeu a arcar com R$ 21 milhões dos R$ 24 milhões de luvas.

Ainda assim, a diretoria interina presidida por Osmar Stabile enxerga os valores como impraticáveis para a atual realidade financeira do clube.

Os dirigentes irão avaliar Memphis nas próximas partidas para decidir se vale a pena mantê-lo no elenco diante deste alto custo. Além do desempenho, eles querem observar qual será a postura do holandês e se ele está comprometido com a equipe.

Se a resposta for positiva, a tendência é que o atacante permaneça. Caso contrário, a diretoria deve se sentar com o jogador e seu estafe para propor a quebra do vínculo, aproveitando inclusive o fato da janela de transferências estar aberta na Europa até o dia 1º de setembro.

No entanto, segundo informações obtidas pela reportagem, essa possível rescisão só aconteceria após o confronto contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra pretende contar com o camisa 10 no Derby principalmente por entender que ele pode fazer a diferença. Ao mesmo tempo, irá observar como o jogador vai reagir em campo.

Memphis Depay tem sido alvo de algumas críticas da torcida, mas ainda goza de certo prestígio. Há quase três meses sem balançar as redes pelo clube, ele teve uma atuação razoável nesta quarta-feira, no empate sem gols com o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde a sua chegada ao Corinthians, foram 13 gols e 15 assistências em 45 jogos, além do título estadual em cima do Palmeiras.