Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Botafogo

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira, no dia seguinte ao empate sem gols com o Cruzeiro, na Neo Química Arena. O foco agora está na partida contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante da Raposa realizaram uma atividade regenerativa. Já os demais participaram de um trabalho de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, houve um treino de enfrentamento com conceitos táticos.

Nossa próxima partida pelo Brasileirão é no RJ! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/b6lyionjow ? Corinthians (@Corinthians) July 24, 2025

Pressionado, o técnico Dorival Júnior ganhou uma sobrevida no cargo, mas terá desfalques importantes para o embate na capital carioca.

O treinador não contará com José Martínez e Rodrigo Garro, suspensos. Maycon e Hugo, entregues ao departamento médico, também estão fora. Yuri Alberto, em transição física, ainda é dúvida.

Em contrapartida, Raniele, que cumpriu suspensão no último jogo, volta a ficar à disposição.

O Corinthians tem mais uma sessão de treino antes de enfrentar o Botafogo. O duelo está agendado para sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

O Timão é o 11º colocado da tabela de classificação da Série A, com 20 pontos.