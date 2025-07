Corinthians renova contrato do atacante Yuri Alberto até 2030

O Corinthians assinou a renovação de contrato com o atacante Yuri Alberto até julho de 2030.

O que aconteceu

Com a extensão do vínculo, o Timão garante a permanência de um dos principais nomes do elenco por mais cinco temporadas, afastando o assédio de clubes do exterior.

O UOL apurou que o novo contrato inclui valorização salarial e metas que ajudaram a convencer o camisa 9 a permanecer no Timão.

O jogador, que chegou ao clube em 2022, se tornou peça fundamental do elenco e é um dos artilheiros da equipe na temporada.

Yuri Alberto, com 24 anos, soma mais de 180 partidas com a camisa alvinegra e já marcou gols decisivos em competições como Brasileirão, Paulistão e Copa do Brasil.