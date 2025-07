Corinthians pode comemorar empate com Cruzeiro? Colunistas opinam

Diante do Cruzeiro, líder do Brasileirão, o Corinthians empatou sem gols na Neo Química Arena. Resultado para se comemorar? Danilo Lavieri e Juca Kfouri debateram no Fim de Papo.

Com o ponto somado, o Corinthians chega a 20 na competição nacional, e é o 11º. O Cruzeiro tem 34 e viu o Flamengo, que tem um jogo a menos, chegar a 33.

Juca: Prejuízo com empate é do Cruzeiro

O Corinthians não joga o campeonato do Cruzeiro. Portanto, esse jogo era para o Cruzeiro ganhar do Corinthians. E o Corinthians saiu de casa com um ponto. Prejuízo foi do Cruzeiro e não do Corinthians. Há de ser realista. Ainda mais com um fim de jogo que permite alguma esperança, porque o Corinthians foi para cima do Cruzeiro e quase ganhou o jogo.

Juca Kfouri

Lavieri: Palmeiras não variou desempenho no Brasileiro

O Corinthians brigou, disputou. Essa postura foi muito melhor. Não sei se foi choque no vestiário, conversa, pacto, se pagaram algum salário atrasado. Enfim, parecia outro time de sábado [contra o São Paulo] para o jogo contra o Cruzeiro, que joga mais bola que o São Paulo. Foi uma partida que surpreendeu em termos de postura do Corinthians.

Danilo Lavieri

