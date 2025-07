Corinthians anuncia renovação de contrato com Yuri Alberto até julho de 2030

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o atacante Yuri Alberto. O vínculo, antes válido até o fim de 2027, foi estendido até julho de 2030.

Diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1 à direita após o jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, Yuri está próximo de voltar aos gramados. Já são sete partidas do Timão sem o atacante.

Em 35 jogos disputados na atual temporada, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians, com 13 gols marcados, além de uma assistência. No Brasileirão, o atacante tem cinco bolas na rede e um passe para gol, em dez partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 e rapidamente se tornou o titular absoluto do ataque alvinegro. Ainda emprestado pelo Zenit no início de 2023, o jogador foi comprado em definitivo pelo Timão, que enviou jovens importantes na negociação com o clube russo.

Porém, contrariando as expectativas, Yuri teve um péssimo 2023, sendo muitas vezes preterido na equipe titular. Após enorme pressão da imprensa e da torcida, o atacante cogitou deixar o Corinthians, que segurou o atleta e confiou em sua volta por cima que, para muitos, era impossível.

Em 2024 veio a superação do atacante. Com um segundo semestre excelente e ajudado pela chegada de Memphis Depay, Yuri desandou a marcar gols e fechou o ano como artilheiro do Brasil, com 31 tentos.

O início de 2025 seguiu animador e, com muitos gols decisivos em clássicos, Yuri foi peça fundamental na conquista do Campeonato Paulista, que tirou o clube do Parque São Jorge de um jejum de seis anos.