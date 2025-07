Como os alemães Bergmann conquistaram o vôlei brasileiro e acumulam fãs no TikTok

A partida entre Brasil e Alemanha pelas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminina, às 15 horas desta quinta-feira, vai colocar Júlia Bergmann, mais uma vez, em duelo com a seleção do país onde nasceu. Filha de pai alemão e mãe brasileira, a ponteira de 24 anos é original de Munique, mas se mudou com a família para Brusque (SC) em 2011.

Hoje, a atleta é uma das estrelas da seleção brasileira, caminho que vem sendo traçado também por seu irmão, Lukas, que joga na mesma posição.

Os irmãos Bergmann são sensação entre os fãs de vôlei. Além do desempenho em quadra, destacam-se também pelo carisma, como pode ser observado nos muitos vídeos publicados no TikTok que compilam lances de ambos.

Um dos vídeos, ao som da música tema tradicional de Batman, tem quase 400 mil visualizações. A conexão da dupla com a trilha sonora das séries do super-herói se deu por causa do comentarista britânico Clayton Lucas.

Ao ver Lukas se encontrando com a irmã em quadra, antes de duelo com o Japão pela Liga das Nações, o narrador cantarolou a melodia da música para brincar com a semelhança entre o nome do personagem e os sobrenomes dos irmãos.

O carinho dos fãs de vôlei pelos Bergmanns vem também do apoio que é visto entre eles. "A gente se ajuda muito, em questão de fundamentos e coisas que a gente tem que fazer. Se alguém não está conseguindo fazer algo, a gente tenta criar alguma solução juntos e discutir isso, manda mensagem, faz uma ligação e tenta um ajudar o outro dentro ou fora de quadra", disse Lukas em entrevista ao Estadão, no ano passado.

Em algumas ocasiões, os pais, André e Neide, também aparecem nas interações, pois frequentam as arquibancadas e acompanham de perto o desempenho dos filhos, que evoluem a cada competição.

Jogadora do THY, da Turquia, destino que tomou após o vôlei universitário nos Estados Unidos, Júlia é segunda maior pontuadora do Brasil na Liga das Nações, com 159, atrás apenas de Ana Cristina (167). Entre todas as jogadoras, ela é a 15ª melhor no ranking liderado pela chinesa Wu Mengjie (255).

Quando a pauta é saque e recepção, Júlia é a brasileira com melhores números. É Top 9 sacadora da competição, com 12 pontos no serviço, e teve sucesso em 66 recepções, o que a torna Top 5 no quesito.

No primeiro encontro deste ano com a Alemanha, na primeira semana da Liga das Nações, a ponteira contribuiu com 15 pontos durante a vitória por 3 sets a 2. "O jogo contra a Alemanha vai ser um jogo difícil, a gente sabe que elas têm uma boa qualidade no ataque e no bloqueio, a gente já jogou contra elas na primeira semana da Liga das Nações. Mas a gente sabe o que fazer, a gente já estudou", disse a jogadora antes do duelo.

Mais jovem que a irmã, Lukas Bergamnn está em momento de plena evolução e tem conseguido mais destaque na seleção comandada por Bernardinho. Não à toa, quando a Liga das Nações acabar, não volta para o Sesi-Bauru, pois foi contratado pelo Piacenza e vai jogar a Superliga Italiana, considerada por muitos a mais forte do mundo.