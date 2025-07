Com Ferreirinha decisivo, São Paulo bate Juventude e se afasta do Z4 do Brasileirão

O São Paulo enfim conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor venceu o Juventude, por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, no encerramento da 16ª rodada do torneio nacional. Ferreirinha, que entrou na segunda etapa, foi decisivo e iniciou a jogada que resultou no gol de Luciano, o único da partida.

Com o resultado, o São Paulo conseguiu se desgarrar das últimas posições da tabela. O Tricolor somou a segunda vitória seguida, chegou aos 19 pontos e pulou para a 12ª colocação. O time de Hernán Crespo abriu cinco pontos de vantagem sobre o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Juventude segue no Z4 e aparece no 18º posto, com os mesmos 11 pontos do início da rodada.

Os dois times, agora, retornam aos gramados pela 17ª rodada do Brasileirão. O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. Já o Juventude encara o Bahia no mesmo dia, mas a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova.

O jogo

A primeira finalização do jogo foi do Juventude. Gilberto tocou para Gabriel Veron. O atacante dominou já cortando a marcação e tentou a finalização de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. Um minuto depois, o São Paulo respondeu com chute da entrada da área de André Silva, que acertou a rede pelo lado de fora e assustou a torcida do Juventude no Alfredo Jaconi.

Aos 14 minutos, o São Paulo quase abriu o placar. Caíque não cortou e Alisson tocou para Bobadilla. O paraguaio finalizou de primeira da entrada da área e viu o goleiro Gustavo espalmar para escanteio. Dois minutos depois, Luciano recebeu dentro da área e fez o giro, mas acabou batendo para fora.

Com 24 minutos, Marcos Antônio chutou de fora da área, por cima do gol do Juventude. Já aos 29 minutos, o Juventude teve oportunidade em chute de Marcelo Hermes, bloqueado por Cédric Soares. Os atletas do Jaconero reclamaram de um possível toque no braço do português, mas após ouvir o VAR, Sávio Pereira Sampaio mandou o jogo seguir.

Aos 40 minutos, o São Paulo ficou perto de inaugurar o marcador novamente. Alisson recebeu boa bola na entrada da área e finalizou colocado, mas o goleiro Gustavo 'voou' para fazer a defesa e espalmou com a ponta dos dedos. Na sobra, a zaga do Juventude afastou.

Segundo tempo

Com três minutos, o São Paulo tentou novamente de fora da área. André Silva tabelou com Luciano, e o camisa 10 virou o jogo para Wendell. O ala esquerdo chegou batendo de primeira, mas viu a bola passar rente ao travessão e ir pela linha de fundo. Dois minutos depois, Luciano cruzou rasteiro e a bola quase chegou em André Silva, mas Gustavo saiu do gol e cortou o passe.

Após o início mais intenso, as duas equipes baixaram o ritmo, resultando em menos oportunidades claras de gol. As maiores chances vieram em finalizações de fora da área, mas sem muitos sustos aos goleiros.

Foi na pressão final que o São Paulo conseguiu, enfim, abrir o placar no Alfredo Jaconi. Ferreira recebeu do lado esquerdo, deu uma caneta no marcador, invadiu a grande área e cruzou para o meio. Marcos Antônio ficou com ela e tocou para o meio, encontrando Luciano, que só empurrou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 0 x 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 24 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

GOL: Luciano, aos 40? do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Marcos Paulo, Gilberto e Caíque (Juventude) / André Silva e Luciano (São Paulo)



Cartão vermelho: nenhum

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca (Nenê); Gabriel Veron (Gabriel Taliari), Batalla (Ênio) e Gilberto (Matheus Babi).



Técnico: Cláudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares (Rodriguinho), Marcos Antônio (Pablo Maia), Alisson (Luan), Bobadilla e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Ferreirinha).



Técnico: Hernán Crespo