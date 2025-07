Cleber Xavier aponta falta de pontaria como principal causa da derrota do Santos para o Inter

O técnico Cleber Xavier apontou a falta de pontaria como a principal causa da derrota do Santos, nesta quarta0feira, na Vila Belmiro, para o Internacional, por 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Preocupa a questão ofensiva. Temos de continuar trabalhando para melhrar. Tivemos 21 finalizações, mas só acertamos 7 no gol. O Rochet (goleiro do Inter) pegou 4 e três bolas foram na trave", disse o treinador em entrevista coletiva.

Para Cleber Xavier, o Santos teve boa produção. "Tivemos duas boas oportunidades e toma o primeiro gol na sequencia. Houve um desequilíbrio, retomamos e voltamos a criar pelo menos mais duas chances

desequilíbrio, retomamos e tivemos mais duas outras chances. O Inter só teve o gol e mais uma criação."

O treinador assumiu a responsabilidade pela derrota, mas dividiu com todo o elenco a segunda derrota consecutiva e a manutenção do lugar na zona de rebaixamento. "A culpa é de todo mundo pela derrota. Do técnico em primeiro lugar e dos jogadores."