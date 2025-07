Cleber lamenta falta de efetividade do Santos em derrota e compreende vaias: "Culpa de todos"

O técnico Cleber Xavier lamentou a falta de efetividade do Santos na derrota de 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O comandante admitiu que os paulistas sentiram o gol tomado cedo, mas viu com bons olhos a atuação na etapa final.

"Tomamos o gol na sequência de um ataque nosso. Teve um desequilíbrio natural. Mas retomamos e criamos duas situações ainda no primeiro tempo. Um chute do Deivid na trave e uma cabeçada do Neymar. Eles tiveram no primeiro tempo só duas finalizações. Tivemos mais chutes, mas não acertamos o gol. Corrigimos o desequilíbrio. Criamos mais no segundo tempo, voltamos melhores. Tivemos volume, posse e finalização. A culpa é sempre de todos. Do treinador e do elenco", analisou.

O treinador entende que a criação ofensiva está funcionando bem. Falta, contudo, mais pontaria para vazar os rivais. Sob comando de Cleber Xavier, o Peixe tem apenas sete bolas na rede em 11 partidas.

"Quando falamos em trabalhar a movimentações ofensivas, está na construção, na altura média e no último terço. Estamos criando. Não tivemos um bom jogo contra o Mirassol, não finalizamos, mas hoje finalizamos, poderíamos ter sido mais efetivos. O jogo teve a mercê de termos matado, mas infelizmente não fizemos. Temos que seguir trabalhando. É muito pouco fazer dois gols em três jogos. Vamos seguir trabalhando para melhorar", declarou.

Por outro lado, a defesa não está incomodando tanto, apesar dos cinco gols sofridos nos últimos dois compromissos.

"A consistência defensiva no jogo contra o Mirassol incomodou mais. Hoje, no primeiro gol, poderíamos temporizar mais, foi em um contra-ataque .No segundo, foi um pênalti, que é natural. Fora isso, eles tiveram só duas chances. Não me preocupei tanto, o ataque me preocupou mais", disse.

Vais na Vila

Após o apito final, torcedores protestaram nas arquibancadas da Vila Belmiro e xingaram o presidente Marcelo Teixeira. Na visão de Cleber, os alvinegros estão no direito de protestar.

"Faz parte, não posso falar nada do torcedor. Está no direito dele, na casa dele, apoia quando é necessário e, quando perde, tem que vaiar mesmo e eleger algum culpado", finalizou.

Com a derrota, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).