CBF define detalhes dos jogos das quartas do Brasileirão sub-20; veja quando o Palmeiras joga

A CBF divulgou, nesta quinta-feira, os detalhes, como datas, locais e horários, dos jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. Os quatro jogos acontecem entre os dias 30 e 31 de julho, quarta e quinta-feira, respectivamente, da próxima semana.

O Palmeiras, único paulista classificado, duela com o Juventude, na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão avançou de fase como líder, com 45 pontos conquistados, três de diferença do vice-líder. Já o time de Caxias do Sul classificou-se em oitavo lugar, com 30 pontos.

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e Red Bull Bragantino são mandantes por terem terminado a primeira fase entre as primeiras quatro posições. As partidas são disputadas em turno único. Sendo assim, em caso de empate ao fim do tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

No dia 30, quarta-feira, o Flamengo encara o Cruzeiro, às 15 horas, na Gávea, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, além de Palmeiras x Juventude, também acontecem Athletico-PR x Vasco, no CT do Caju, em Curitiba, e Fortaleza x Red Bull Bragantino, às 19 horas, em Atibaia (SP).

As semifinais estão previstas para acontecer nos dias 13 e 14 de agosto. Enquanto a final, disputada em dois jogos, acontece nos dias 20 e 27 de agosto.

Veja os detalhes dos jogos do Brasileirão sub-20

30 de julho (quarta-feira)

Flamengo x Cruzeiro, na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), às 15h

31 de julho (quinta-feira)

Palmeiras x Juventude, na Arena Barueri, em Barueri (SP), às 16h



Athletico-PR x Vasco, no CAT Caju, em Curitiba (PR), às 16h



Red Bull Bragantino x Fortaleza, no CPD Atibaia, em Atibaia (SP), às 19h