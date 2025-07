Caos fora de campo não atrapalha time do Flamengo? Alicia e Milly debatem

Apesar das sucessivas crises por que passou nas últimas semanas, o Flamengo somou nove dos doze pontos disputados após o Mundial. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram se os problemas extracampo não prejudicam o desempenho da equipe.

Ontem, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 1, e chegou a 33 pontos em 15 jogos, mantendo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro - o Cruzeiro tem 34, mas já fez 16 partidas.

Em pouco menos de um mês, o Flamengo passou por algumas crises nos bastidores, incluindo as críticas públicas do técnico Filipe Luís ao atacante Pedro; o vazamento de um áudio de José Luiz Runco, então chefe médico do clube, expondo a situação física do meia Nico De La Cruz — que culminou na demissão de Runco; o discurso cheio de estereótipos do diretor da base Alfredo Almeida; e a quase contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, que gerou tensão entre presidência e o depto. de futebol, liderado por José Boto.

Milly: Problema do Flamengo é José Boto

Dá para passar o Cruzeiro. O Flamengo ensaiou essas crises, e eu nem diria que o ensaio não vai dar em nada, porque eu estou chegando à conclusão de que o problema do Flamengo se chama José Boto. É um dirigente que cria caos nos bastidores. [...] Se o Flamengo conseguir ficar tranquilo e jogar bola, vai brigar pelo título. [...] Mas a instabilidade que o José Boto leva para dentro do Flamengo precisa passar de alguma maneira.

Milly Lacombe

Alicia: Flamengo preocupa adversários

O Flamengo já era preocupante para os adversários com o elenco que tem, e se reforçando, mais ainda. Claro que também perdeu peças - o Gerson e o Wesley. [...] O Flamengo está olhando para jogadores versáteis, como o Emerson Royal, o Saul e o Carrascal. O Flamengo usa o seu poderio para deixar o elenco mais forte e brigar em todas as frentes até o final do ano.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.