Botafogo-SP perde do Criciúma e termina rodada na lanterna da Série B

Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu o Criciúma no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e perdeu por 2 a 0. Os dois gols dos visitantes foram marcados por Diego Gonçalves.

Com o resultado negativo, a equipe paulista emendou o quarto jogo sem vencer (dois empates e duas derrotas) e terminou a rodada na lanterna da competição, com os mesmos 18 pontos. O Criciúma, por sua vez, pulou para sétimo, agora com 26 conquistados, três a menos que a Chapecoense, que abre o G4.

O Botafogo-SP retorna aos gramados na próxima segunda-feira (28), contra o Avaí, pela 19ª rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), na Ressacada. Pela mesma rodada da competição, mas na terça-feira (29), o Criciúma recebe o Cuiabá no Estádio Heriberto Hülse. O jogo está marcado para às 20h30.

Os gols

O placar foi aberto aos cinco minutos de jogo, com Diego Gonçalves. Jhonata Robert colocou na cabeça do atacante, que não perdoou.

Novamente aos cinco, mas da etapa final, Diego aproveitou o rebote do goleiro Victor Bernardes e ampliou para o Criciúma.