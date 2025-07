Botafogo anuncia saída do volante Kauê, relevado pelas categorias de base do clube

Nesta quinta-feira, o Botafogo se despediu do volante Kauê, de apenas 20 anos, que está de saída para defender o Porto. Revelado pelas categorias de base, o jogador passou dez anos no Glorioso, mas recebeu poucas chances no profissional.

"Cria do Fogão, Kauê se despede do Glorioso após 10 anos honrando a camisa alvinegra e com as conquistas dos títulos Brasileiro e Libertadores. Obrigado e boa sorte, garoto!", escreveu o Botafogo nas redes sociais.

O jogador tinha contrato com o Botafogo até março de 2026. De acordo com o jornal O Dia, o Glorioso liberou 50% dos direitos econômicos do atleta para o Porto. O clube carioca ainda pode receber cerca de R$ 29,3 milhões caso Kauê cumpra metas e o Dragão queira adquirir mais 30% dos direitos.

Segundo o jornal português A Bola, o volante vai assinar um contrato de cinco temporadas com o Porto, até julho de 2030. Inicialmente, o jogador vai integrar o time B da equipe portuguesa.

Despedida de Kauê e números pelo profissional

Desde os dez anos de idade no Botafogo, Kauê se despediu da equipe nesta quarta-feira, através das redes sociais.

"Foram dez anos de entrega e muita dedicação a esse clube que abriu as portas para realizar meu sonho. Hoje, me despeço do Botafogo, um gigante do futebol. Cheguei um menino e saio um homem, mais maduro e com muitos aprendizados. Feliz de ter entrado em campo e ter contribuído, de alguma forma, junto com um grupo maravilhoso que tive a oportunidade de fazer parte e somar mais duas conquistas importantes para história do Glorioso. Muito obrigado por tudo, Botafogo, todas as comissões técnicas que passaram, torcedores e jogadores. Estarei acompanhando e torcendo de longe por todos vocês", escreveu Kauê.

O volante fez sua estreia na equipe profissional do Botafogo durante a disputa do Campeonato Carioca de 2024. Desde então, Kauê disputou 30 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.

Nesta temporada, foram apenas nove partidas, sendo titular em cinco oportunidades. Kauê ainda fez parte do elenco que venceu a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano passado.