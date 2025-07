'Avisa que nós queremos': Rodrygo virou alvo de 11 times, e Real 'não sabe'

Deixado em cima da mesa, o celular vibra com uma mensagem de um número estrangeiro e desconhecido. Em outra parte, uma ligação de um velho parceiro é atendida. Em um encontro de negócios, alguém puxa uma conversa nada despretensiosa. Todas têm o mesmo objetivo: uma sutil declaração de interesse em tirar o atacante Rodrygo do Real Madrid.

Ao todo, dez clubes e um fundo de investimento já fizeram o primeiro movimento de forma velada. O jogo de xadrez é meticulosamente pensado, jogada a jogada, em uma transferência com essa. Ninguém quer irritar o poderoso Real Madrid e admitir que iniciou contatos com o brasileiro antes de procurar o clube que é dono de seus direitos.

O interesse já existia ao fim da última temporada, mas a movimentação esquentou durante o Mundial de Clubes, quando Rodrygo foi para o banco de reservas por sua imposição: jogar do lado esquerdo, sua posição preferida. O 'Raio' vinha sendo o jogador mais versátil e dedicado defensivamente do clube merengue, e foi justamente isso que acabou estourando o atacante física e mentalmente.

Apesar de tamanha procura, ninguém teve a audácia de apresentar uma proposta concreta na mesa de Rodrygo, nem de falar com o Real Madrid, que segue no escuro até o momento. Todos os contatos foram feitos por intermediários e pulverizados entre diversas pessoas do entorno do jogador. Todos na mesma linha condicional: "olha, se ele for sair do Real, pode ter certeza que temos interesse em tê-lo aqui".

O mecanismo tem uma explicação dentro do futebol: os clubes utilizam tais profissionais para sondar situações sem que isso seja feito de forma oficial, com um cartola do próprio clube indo atrás. O objetivo é não configurar qualquer tipo de assédio ou desrespeito ao outro clube. E poder negar com propriedade tal interesse quando chega o questionamento.

A prática é comum e foi utilizada por todos os dez clubes: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Barcelona, PSG e Bayern. O mesmo ocorreu com a liga árabe, que novamente demonstrou interesse por Rodrygo por meio de seu fundo de investimento.

Rodrygo, por sua vez, não está a par de ter se tornado o principal protagonista da janela de transferência europeia. O jogador curte os últimos dias de férias no nordeste do Brasil antes de retornar e se apresentar ao Real Madrid.

E o que o jogador brasileiro quer para o seu futuro? A Copa do Mundo de 2026. Titular e um dos principais jogadores em todo o ciclo, o atacante e seu estafe sequer cogitam deixar a prateleira mais alta do futebol. Sair de evidência não é uma opção. Isso quer dizer que seguir no Real Madrid é uma forte possibilidade.

Caso deixe o clube, o caminho seria o campeonato que o jogador considera o melhor do mundo: a Premier League, de onde vêm sete dos interessados. O Barcelona também não significaria descer um degrau em matéria de evidência para as convocações de Carlo Ancelotti, mas a situação financeira do clube catalão e a rivalidade com o Real Madrid tornam o caminho mais complicado. Arábia? PSG? Bayern? Mais difícil...

Apesar de todo o interesse, nada está nem perto de ser concluído. Na verdade, não é correto sequer afirmar que existem negociações em andamento. Uma transferência como a de Rodrygo tende a se arrastar até os dias finais da janela europeia. O Real já informou a representantes de Mastantuono que deve liberar um atacante para abrir espaço para o recém-contratado começar a ter minutos. Além de Rodrygo, há Brahim Díaz e Endrick na equação.

E, assim, a engrenagem do futebol vai girando. Uma dança de passos cuidadosos e tempos marcados, onde nenhum movimento é em vão. Pelo contrário: cada um deles tem seu objetivo, em busca das palmas da plateia e um contrato assinado.

O que diz Rodrygo

Consultada sobre o tema, a assessoria de imprensa do jogador afirmou que "Rodrygo está de férias no Brasil e segue como atleta do Real Madrid, com contrato até junho de 2028. As informações sobre uma possível transferência são especulações e, neste momento, temos conhecimento apenas de cenários que chegam como rumores levantados via veículos de comunicação".