Avaí é superado pelo Remo e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí visitou o Remo no Mangueirão, em Belém, e perdeu por 2 a 1. Apesar do gol de Emerson Ramon, Matheus Davó e Pedro Rocha marcaram para os mandantes.

Com o resultado negativo, o Avaí desperdiçou a chance de encostar no G4 da Série B. Assim, ficou estacionado em nono, com os mesmos 25 somados. Se vencesse, pularia para a quinta colocação e ficaria com um ponto a menos que a Chapecoense, time que abre a zona de acesso à Série A. Já o Remo alcançou o quinto lugar, agora com os mesmos 29 do time de Santa Catarina.

O Avaí retorna aos gramados na próxima segunda-feira (28), contra o Botafogo-SP, pela 19ª rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), na Ressacada. Pela mesma rodada da competição nacional, mas na terça-feira (29), o Remo encara o Goiás na Serrinha. O jogo está marcado para às 21h35.

O placar foi aberto aos dois minutos de jogo, com Emerson Ramon. O atleta do Avaí aproveitou o vacilo da defesa adversária e mandou para as redes.

O Remo, porém, conseguiu deixar tudo igual aos 28, com Matheus Davó. O jogador desviou de peixinho o cruzamento de Caio Vinícius.

Até que aos 46, ainda do primeiro tempo, Pedro Rocha virou o marcador com uma cobrança de pênalti segura.

O Avaí ainda teve Jonathan expulso por falta cometida em Davó, aos 33 minutos da etapa final.