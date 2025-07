Everson se agiganta nos pênaltis, evita vexame, e Atlético avança na Sula

O Atlético-MG flertou com o vexame, mas contou com uma noite salvadora de Everson para conseguir vencer o Atlético Bucaramanga por 3 a 1 nos pênaltis — após perder no tempo normal por 1 a 0 —, colocou panos quentes em uma semana conturbada e se garantiu nas oitavas de final da Sul-Americana.

Everson foi o herói nos pênaltis. O goleiro defendeu as cobranças de Henao e Zárate, viu Mena isolar e ainda fez o gol na cobrança decisiva. Scarpa e Bernard haviam errado pelo lado do Galo.

O Bucaramanga venceu no tempo normal por 1 a 0. Mena fez o gol com bola rolando no final do primeiro tempo e fechou o agregado dos dois confrontos em 1 a 1 — na ida, houve vitória mineira pelo placar mínimo na Colômbia.

O resultado veio em uma semana turbulenta no Atlético-MG. Rony chegou a pedir rescisão por falta de pagamentos, mas voltou atrás. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana notificaram o clube extrajudicialmente pelo mesmo motivo. Deles, apenas o último não jogou hoje.

O Atlético-MG vai encarar o Godoy Cruz (ARG) nas oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol ainda definirá as datas e os horários do jogo. A equipe argentina decidirá em casa.

Antes disso, a equipe mineira volta a campo já no domingo. Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Galo visita o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Como foram os pênaltis

Os pênaltis foram repletos de erros e terminaram melhor para o time brasileiro. Hulk e Chávez começaram convertendo suas batidas. Scarpa, Henao, Bernard e Mena perderam as cobranças seguintes. Em seguida, Gabriel Menino converteu para o Galo, e Henao desperdiçou para o Bucaramanga. No pênalti decisivo, Everson foi para a bola e estufou as redes.

Como foi o jogo

O Bucaramanga puniu o Atlético-MG no primeiro tempo. A equipe mineira martelou desde os primeiros minutos, porém empilhou chances perdidas. Quando o goleiro Quintana não salvou os colombianos, a eficiência ficou em falta. O jogo dava sinais de que iria zerado para o intervalo, mas tudo mudou à beira dos acréscimos — o "tímido" Bucaramanga teve uma falta lateral em uma das suas raras estocadas, e Mena não perdoou. As vaias ecoaram na Arena MRV após o apito final.

Pressão insistente não deu resultado. O Atlético-MG foi o dono do segundo tempo e encurralou o Bucaramanga no campo de defesa, mas a precisão continuou sendo a maior inimiga do time mineiro. Quando o último passe entrou, as finalizações pararam longe ou no travessão do gol defendido por Quintana. No final, o Bucaramanga partiu para a catimba e teve sucesso: a decisão foi parar nos pênaltis.

Lances importantes e gols

Perdeu! Scarpa lançou Hulk nas costas da defesa. O camisa 7 ficou cara a cara com Quintana e tentou um toque por cobertura, mas mandou para fora.

Everson! O Bucaramanga trabalhou a bola na entrada da área do Galo, e Gil recebeu de frente para o gol. Ele soltou o pé da meia-lua, mas mandou no meio. Everson pegou em dois tempos.

Que blitz. Hulk surpreendeu a defesa rival e cobrou escanteio rápido. Ele rolou para Scarpa, que chutou de primeira, no canto direito de Quintana. O goleiro espalmou, e ela sobrou para Rony. Ele arriscou mesmo sem ângulo e mandou na rede pelo lado de fora.

Quintana salva. Após bola alçada na área, Dudu ficou com a sobra na segunda trave. Ele dominou, levou para a direita e tentou bater no contrapé de Quintana, que caiu e fez a defesa rente à trave.

Ele defende de novo. Dudu recebeu de Igor Gomes e invadiu a área pela esquerda. Ele finalizou firme, rasteiro, mas o goleiro do Bucaramanga fez nova boa defesa.

Mena abre o placar para os colombianos: 1 a 0. Sambueza cobrou falta em direção à área. Mena apareceu nas costas de Fausto Vera e testou no canto esquerdo de Everson. O goleiro se esticou, mas não alcançou.

Hulk em ação durante jogo entre Atlético-MG e Atlético Bucaramanga na Sul-Americana Imagem: Fernando Moreno/AGIF

No travessão. Já no segundo tempo, Rony recebeu pela direita e cruzou rumo à segunda trave. Dudu apareceu por trás da defesa e cabeceou como deu. Ela beijou o travessão e saiu.

Isolou. Cuello recebeu pela esquerda e cruzou de três dedos. Dudu se jogou como deu, mas pegou mal e mandou por cima.

Hulk fica no quase. O camisa 7 recebeu novamente frente a frente com Quintana e tentou uma cavadinha. O goleiro defendeu parcialmente, mas ela tomou o rumo do gol. Hinestroza salvou praticamente em cima da linha.

Mais uma no travessão! Junior Alonso se desvencilhou após batida de escanteio e cabeceou firme. A bola passou por Quintana, mas explodiu no travessão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 (3) x (1) 1 BUCARAMANGA

Data e horário: 24 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gols: Mena (44'/1°T)

Cartões amarelos: Caio Paulista, Fausto Vera, Junior Alonso, Vitor Hugo, Hulk (ATL), Alba, Sambueza, Zárate (BUC)

Atlético-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (João Marcelo); Fausto Vera, Igor Gomes (Cuello) e Gustavo Scarpa; Dudu (Bernard), Rony (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca

Atlético Bucaramanga: Quintana; Alba (Gutierrez), Henao, Hinestroza (García) e Mena; Castro, Zárate e Gil (Vásquez); Sambueza (Chávez), Londoño (Romaña) e Pons. Técnico: Leonel Álvarez