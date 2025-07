Atlético-MG deixa crise financeira de lado para tentar confirmar vaga na Sul-Americana

Apesar de viver uma crise financeira, o Atlético-MG está bem na Copa Sul-Americana e quer confirmar vaga nas oitavas de final. Nesta quinta-feira, às 19h, recebe o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelos playoffs.

O Atlético-MG foi o único brasileiro a vencer o jogo de ida dos playoffs, derrotando o adversário colombiano por 1 a 0, com gol de Hulk. Com isso, joga por um empate para chegar às oitavas e enfrentar o Godoy Cruz, da Argentina. Caso o Atlético Bucaramanga vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Apesar de ser SAF e ter investidores, as dívidas do Atlético-MG vêm causando problemas no fluxo de caixa, ocasionando atrasos nos salários e direitos de imagem. O elenco fez um protesto silencioso em um dos treinos, com os bolsos do calção para fora. Na quarta-feira, Rubens Menin, sócio majoritário da SAF, se reuniu com os jogadores e quitou parte dos atrasos, além de prometer novo pagamento até o fim de semana.

Mesmo com o bom resultado no jogo de ida, o Atlético entra em campo pressionado após duas derrotas seguidas no Brasileirão: para o Bahia, por 2 a 1, e para o Palmeiras, por 3 a 2, no último domingo, deixando o time com 20 pontos.

Até mesmo o técnico Cuca admitiu insatisfação com o desempenho. "Não pensem que estou feliz, que a gente está contente, mesmo perdendo por diferença mínima. Não foi o jogo que a gente quer. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada", disse após o jogo contra o Palmeiras.

Cuca não poderá contar com o volante Alan Franco, expulso na partida de ida. Guilherme Arana teve uma pequena lesão na coxa e também está fora, se juntando ao departamento médico, que já conta com o meia Patrick e os atacantes Cadu, Caio Maia e Mateus Iseppe. Por outro lado, o atacante Cuello está recuperado e à disposição.

O Atlético Bucaramanga não entrou em campo desde o jogo de ida e teve, portanto, uma semana de preparação. O técnico Leonel Álvarez não poderá contar com o lateral-direito Bayron Duarte, expulso.

A quinta-feira ainda contará com o duelo entre Guaraní, do Paraguai, e Universidad de Chile, às 19h. Os chilenos golearam por 5 a 0. Quem avançar, pega o Independiente, da Argentina, nas oitavas.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

19h

Guaraní (PAR) x Universidad de Chile (CHI) - (Ida: 0 x 5)

21h30

Atlético-MG x Atlético Bucaramanga (COL) - (Ida: 1 x 0)