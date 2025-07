Arrascaeta admite que 'é muito difícil estar focado' após demissão de Runco

Arrascaeta admitiu que "é muito difícil estar focado dentro do campo" enquanto o Flamengo lida com polêmicas fora das quatro linhas. Ontem, o clube demitiu o médico José Luiz Rundo após comentários negativos sobre a condição física de De la Cruz.

Independentemente de quem for, se for o Nico [De la Cruz] ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro do campo e treinando quando acontecem coisas assim. Eu já tenho seis anos no Flamengo e sempre acontecem muitas coisas. Temos que continuar focados no campo, tentando fazer o melhor. Extracampo tentamos nos fechar para que isso não interfira, mas têm situações pontuais que são difíceis . Arrascaeta, meia do Flamengo

É a segunda vez que o uruguaio se manifesta sobre o tema. Arrascaeta deu uma alfinetada em José Luiz Runco na última terça-feira ao postar uma foto ao lado de De la Cruz com a frase: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim".

O técnico Filipe Luís reconheceu que a exposição de casos como o de De La Cruz machucam internamente: "As coisas externas machucam, mas é um grupo fechado, de amigos. Nos cobramos muito olhando no olho e é por isso que estamos blindados a isso. Sempre é ruim esse tipo de coisa, mas eles se blindam. No final das contas, o futebol é dos jogadores. Pode explodir tudo fora, mas são eles que entram em campo e é a imagem deles que está exposta, então sempre querem dar o melhor em campo".

Entenda a polêmica

Uma mensagem de José Luís Runco, então chefe do Departamento Médico do Flamengo, vazou. Nela, ele afirmava que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho — o uruguaio ficou fora dos dois últimos jogos do time carioca. O Flamengo negou que a mensagem tenha sido escrita por um médico do departamento de futebol profissional.

Nico De la Cruz ficou indignado com a mensagem vazada do chefe médico do Flamengo, e o estafe do jogador ainda busca explicações, informou André Hernán, colunista do UOL. Ontem, o clube carioca anunciou a demissão do médico.