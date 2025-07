Arrascaeta comenta demissão de Runco e prega união no Fla: 'Extracampo, tentamos nos fechar'

A vitória de 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, serviu não só para deixar o Flamengo na cola do líder Cruzeiro, mas amenizou um ambiente que esteve agitado nos últimos dias e que culminou com a demissão de José Luiz Runco.

O episódio, que envolveu o uruguaio De La Cruz, chocou o elenco rubro-negro às vésperas da partida realizada em Bragança Paulista. Um dos melhores em campo, Arrascaeta comentou sobre a saída do médico rubro-negro e lamentou a exposição de seu compatriota em uma mensagem de WhatsApp.

"Independentemente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, temos de estar juntos. É muito difícil estar focado dentro de campo e treinando quando acontecem coisas assim. Tenho seis anos de Flamengo e sempre acontecem muitas coisas", afirmou o meia.

Nesta semana, Runco enviou uma mensagem em um grupo de aplicativo afirmando que De la Cruz "tem uma lesão crônica e irreparável no joelho" e classificou a contratação do atleta como "sem a menor condição".

O vazamento criou uma crise sem precedentes e um grande mal-estar no departamento de futebol. Diante da tensão criada, Arrascaeta disse o que os jogadores precisam fazer para não perder o foco em campo.

"Extracampo tentamos nos fechar para que isso não interfira. Mas têm situações pontuais que são difíceis. Temos continuar focados no campo tentando fazer o melhor", completou.

Filipe Luís também foi abordado sobre o tema e reconheceu a gravidade da situação. "Essas coisas externas machucam, mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos, irmãos. Um grupo que se cobra olhando no olho. É blindado a esse tipo e coisa", afirmou.

Após o triunfo sobre o Bragantino, o Flamengo centra o foco no compromisso do fim de semana, quando recebe o Atlético-MG, no Maracanã, neste domingo. Com 33 pontos, o clube carioca figura na segunda colocação e tem um a menos que o líder Cruzeiro, que tem uma partida a mais na competição.