Arnaldo: Produção ofensiva do Corinthians de Dorival é patética

A produção ofensiva do Corinthians despencou sob o comando de Dorival Jr., criticou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (24).

Desde que o Dorival assumiu o Corinthians no lugar do Ramón Díaz, ele melhorou o pior do time do Ramón, o sistema defensivo, mas piorou o melhor do time do Ramón, o aspecto ofensivo e a criação.

O Corinthians fez três gols nos últimos sete jogos no Brasileiro. É incrível.

Arnaldo Ribeiro

Ontem, pelo Brasileiro, o Timão parou em Cássio e ficou no empate sem gols contra o líder Cruzeiro em Itaquera.

Segundo Arnaldo, a criação ofensiva do Corinthians de Dorival é "patética".

São três gols em sete jogos: gols de Breno Bidon, Cacá e Talles Magno. O Memphis não fez nenhum gol nos últimos sete jogos. O Romero não fez nenhum. O Garro não fez nenhum.

A produção ofensiva do Corinthians é patética sob o comando do Dorival.

Arnaldo Ribeiro

Neymar vive do próprio ego e não aceita críticas, detona Casão

A discussão acalorada com um torcedor do Santos após a derrota para o Internacional na Vila Belmiro evidencia que Neymar não sabe lidar com críticas, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Para Casão, Neymar vive de elogios e da ilusão do próprio ego.

O Neymar não sabe lidar bem com críticas, ele faz parte de uma linhagem de jogador que hoje em dia são todos assim, mas ele foi construindo esse tipo de comportamento desde lá de trás. Não é a primeira vez.

Vocês lembram quando ele deu um soco na cara de um torcedor do PSG que vaiou o time na final de uma Copa da França? Ele subindo para receber a medalha, o cara começou a xingar, ele foi lá e deu um soco no cara. Tem imagem aí, é só procurar no YouTube.

Tem que aplaudir o Neymar. O torcedor do Santos não pode ficar furioso com o time na zona de rebaixamento, não vendo evolução nenhuma e vaiar o time do Santos e cobrar do principal jogador que ganha uma fortuna e até agora não deu resultado. Não pode. Tem que aplaudir o Neymar o tempo todo.

Casagrande

Segundo o colunista, Neymar conta com a boa vontade de uma imprensa para chamar de sua — a Neymar News — e que só enche a bola dele.

Após o bate-boca com Neymar, o torcedor do Santos se desculpou e disse ser fã do craque, mas reforçou a crítica à equipe de Cléber Xavier.

O Neymar não é o único, tem vários jogadores, o Memphis é assim. O Memphis fez uma música ironizando o Neto porque o Neto estava criticando ele. Então, são jogadores que debocham de quem critica.

Tentam desqualificar quem critica ou tentam colocar a massa contra aquela pessoa. Foi o que o Neymar fez com o torcedor ontem — todos os outros torcedores ficaram xingando esse torcedor.

Aí eu chego no ponto: o Neymar tem uma imprensa dele, a Neymar News, que é só pra alimentar o ego dele. Ele vive de ego. Ele vive de elogio. Ele vive dos parças dele.

Casagrande

