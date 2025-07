Arábia Saudita privatiza três clubes de futebol locais por meio de oferta pública

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira a privatização de três clubes de futebol, Al-Ansar, Al-Kholood e Al-Zulfi, por meio de uma oferta pública, informou o Ministério do Esporte.

A propriedade desses três clubes foi transferida para entidades de investimento, disse o ministério, sem fornecer detalhes financeiros.

A propriedade do Al-Zulfi Club será transferida para a empresa Nojoom Al Salam, a do Al-Kholood para o Harburg Group e a do Al-Ansar para a empresa Awdah Al Biladi And His Sons.

Quanto aos outros clubes, o ministério confirmou que concluiu a fase de licitação do Al-Nahda e está analisando as ofertas, com uma extensão concedida para outras propostas.

O esporte é um dos pilares do plano de diversificação econômica Visão 2030 da Arábia Saudita, que busca construir novos setores e criar empregos.

(Reportagem de Jana Choukeir e Ahmed Elimam)