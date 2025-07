Após vitória, Filipe Luís afasta polêmicas recentes do Flamengo: "Grupo blindado a esse tipo de coisa"

De virada, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís elogiou o elenco do Rubro-negro e afastou as recentes polêmicas.

"Primeiro, dizer que é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer e quer ganhar. Essas coisas externas machucam. Mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos e irmãos. Um grupo que se cobra olhando nos olhos. É um grupo blindado a esse tipo de coisa. É sempre ruim, mas eles mesmos se blindam e conversam entre eles. É o que está ao alcance, porque o futebol é dos jogadores no final das contas. Pode estar explodindo tudo, mas são eles que entram em campo e é a imagem deles que está exposta. Eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e estão demonstrando isso", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

MEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNGOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! QUE VITÓRIA NAÇÃO!!!

TRÊS PONTOS, DE VIRADA E ENCERRANDO TABU! ISSO É FLAMENGO!#FIMDEJOGO pic.twitter.com/6viB0RpsaQ ? Flamengo (@Flamengo) July 24, 2025

Na última terça-feira, uma mensagem de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, falando sobre a situação médica do meia Nicolás de La Cruz, vazou. O profissional criticou a contratação do uruguaio e disse que ele sofre de uma lesão "crônica e irreparável no joelho direito".

Em nota, divulgada nesta quarta-feira, o Flamengo afirmou que o texto não foi escrito por um médico do futebol e não citou José Luiz Runco.

Ainda no mês de julho, Pedro foi afastado pelo técnico Filipe Luís por conta de uma postura "lamentável" nos treinos e não foi relacionado para duas partidas. O atacante admitiu o comportamento e disse que ficou abalado depois da informação de que poderia ser negociado pela diretoria do clube vazar na imprensa.

Fim do tabu em Bragança Paulista e situação do Flamengo na tabela

A vitória na noite desta quarta-feira encerrou um jejum de 29 anos, desde 1996, sem vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.

No Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, o Massa Bruta até abriu o placar com Lucas Barbosa no começo do segundo tempo, mas o Flamengo buscou a virada com Léo Pereira e Wesley.

"Primeiro, enaltecer o esforço dos jogadores, correram os 90 minutos sem parar, todos eles. Jogadores que vinham jogando menos, como o caso do Evertton Araújo, que fez um jogo esplêndido. Nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira. A volta do Viña foi muito importante para a gente e fez um excelente jogo. Quando empatamos, a primeira atitude dos meus jogadores foi buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder buscar o jogo. Eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que vencer, empate não vale. Com essa atitude, o time continuou jogando e continuou botando a bola no chão. As chances começaram a vir cada vez mais. Conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada", avaliou Filipe Luís.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, apenas um atrás do líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação à equipe carioca. Por outro lado, o RB Bragantino fica na 4ª posição, com 27 pontos conquistados.

O Rubro-negro volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Galo ocupa a 9ª colocação, com 20 pontos somados.