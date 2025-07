Após falhas fatais em derrota, Renato Gaúcho cobra mais "concentração" do Fluminense

Com falhas de Fábio e Martinelli, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho lamentou a derrota em casa e afirmou que a equipe precisa ter mais concentração nos jogos.

"Infelizmente a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas chances de vitórias. Nós sofremos três derrotas no Maracanã até aqui. Com todo o respeito às equipes que enfrentamos, mas falhamos nos nossos gols. Eu cobro bastante essa concentração deles (elenco). Precisam ter concentração o tempo todo", disse Renato Gaúcho.

Fim de jogo. Fluminense 1×2 Palmeiras. O #TimeDeGuerreiros volta a campo no domingo, contra o São Paulo, fora de casa. pic.twitter.com/OzibjNAVkp ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 24, 2025

Jogando bem e duelo contra o São Paulo

Em seguida, Renato Gaúcho afirmou que, mesmo perdendo, a equipe tem respondido bem, com boas atuações. Ele citou novamente a falta de concentração.

"Neste tempo, enfrentamos adversários que são acima da média, que são letais. Mesmo tendo perdido esses três jogos, a equipe tem jogado bem, exceto o primeiro tempo contra o Cruzeiro, que jogamos muito mal. Precisamos melhorar a concentração, a tranquilidade e a confiança", complementou Renato.

MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense visitará o São Paulo, no domingo, às 16h (de Brasília). Renato Gaúcho prevê mais um duelo difícil para o Tricolor.

"Será mais um jogo muito difícil. (O São Paulo) É um grande clube, tem uma grande torcida. Começou a se acertar e logo mais estará na parte de cima da tabela. Não tem partida fácil, seja em casa ou fora, contra quem for", disse o treinador do Fluminense.